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Латвия продлила на год визовые ограничения для россиян и белорусов

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 15:01
Фото: Trevor Pritchard/Unsplash
Латвия продлила ограничения на въезд и прием визовых заявлений от граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г. Исключения сделают для членов семей граждан Латвии и ЕС, а также для въезжающих по гуманитарным причинам и имеющих право на проживание в Латвии, но нуждающихся в визе
Латвия продлила ограничения на въезд и прием визовых заявлений для граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г., передает портал 1188.lv. 
В МИД Латвии обосновали решение конфликтом на Украине и связанной с этим непредсказуемой геополитической ситуацией в регионе, пишет 1188.lv. Среди других причин в пользу этого решения ведомство назвало необходимость укрепления внутренней безопасности, общественного порядка и международных отношений Латвии.
При этом заявления на визу продолжат принимать от граждан России и Белоруссии, которые являются членами семей граждан Латвии, Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Ограничения также не распространяются на въезжающих по гуманитарным причинам и имеющих право на проживание в Латвии, но нуждающихся в визе, уточняет портал. 
Остальные лица будут рассматриваться как угроза политической и внутренней безопасности Латвии, утверждает издание. 
31 октября Латвия на неопределенный срок запретила въезд российской журналистке Ксении Собчак и ее супругу, театральному режиссеру Константину Богомолову. В сентябре аналогичные меры были применены к хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Ограничения были установлены на неопределенный срок. Причины этого решения не уточнялись. 
Власти Латвии вводят ограничения не только на въезд отдельных граждан России, но и на работу российских интернет-ресурсов. В июне латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил заблокировать доступ к Wildberries и еще семи российским сайтам. Решение в отношении маркетплейса регулятор объяснил продажей товаров с символикой, связанной с Россией, СССР и со спецоперацией на Украине.
Тэги
Латвия Россия Белоруссия Виза

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