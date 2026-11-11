Латвия продлила на год визовые ограничения для россиян и белорусов

Латвия продлила ограничения на въезд и прием визовых заявлений от граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г. Исключения сделают для членов семей граждан Латвии и ЕС, а также для въезжающих по гуманитарным причинам и имеющих право на проживание в Латвии, но нуждающихся в визе

Латвия продлила ограничения на въезд и прием визовых заявлений для граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г., передает портал 1188.lv.

В МИД Латвии обосновали решение конфликтом на Украине и связанной с этим непредсказуемой геополитической ситуацией в регионе, пишет 1188.lv. Среди других причин в пользу этого решения ведомство назвало необходимость укрепления внутренней безопасности, общественного порядка и международных отношений Латвии.

При этом заявления на визу продолжат принимать от граждан России и Белоруссии, которые являются членами семей граждан Латвии, Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Ограничения также не распространяются на въезжающих по гуманитарным причинам и имеющих право на проживание в Латвии, но нуждающихся в визе, уточняет портал.

Остальные лица будут рассматриваться как угроза политической и внутренней безопасности Латвии, утверждает издание.

31 октября Латвия на неопределенный срок запретила въезд российской журналистке Ксении Собчак и ее супругу, театральному режиссеру Константину Богомолову. В сентябре аналогичные меры были применены к хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву. Ограничения были установлены на неопределенный срок. Причины этого решения не уточнялись.