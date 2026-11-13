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Максим Орешкин анонсировал Январские Экспертные встречи на Алтае

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 11:11
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
В январе на Алтае пройдут Экспертные встречи — участники обсудят изменения в мировой экономике, технологиях и обществе, сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, встречи продолжат дискуссию в рамках инициативы «Открытый диалог»
Январские Экспертные встречи пройдут в Манжероке в Республике Алтай, сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин на открытии III Международного симпозиума «Создавая будущее».  
«Там мы проведем стратегический разговор о том, как в ближайшее время будут меняться экономика, технологии и общество. Это тоже важный элемент цикла „Открытого диалога“», — рассказал Максим Орешкин. Его слова приводит Национальный центр «Россия».
По словам Максима Орешкина, в ближайшие годы мировую экономику, технологии и общество ждут масштабные изменения, осмыслить которые можно только в открытом диалоге экспертов из разных стран. 
Январские встречи продолжат международную дискуссию в рамках инициативы «Открытый диалог: Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Первые мероприятия цикла прошли в январе 2026 г. в Национальном центре «Россия». В них участвовали специалисты из Сингапура, Малайзии, США, ОАЭ и Китая, напомнили в наццентре. III Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 12–13 ноября и объединяет более 8 тыс. участников из 107 стран.
На первых Январских Экспертных диалогах Максим Орешкин представил доклад о пяти глобальных мегатрендах, которые могут влиять на мировое развитие в ближайшее десятилетие. Среди них он выделил изменение модели глобализации, рост значения технологического суверенитета, демографические сдвиги, развитие цифровых валют и влияние искусственного интеллекта на рынок труда и образование.
Тэги
Максим Орешкин Симпозиумы

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