МИД России вызвал посла Румынии из-за отказа в выдаче виз сборной по тхэквондо. Ему заявлен решительный протест. Турнир пройдет в Бухаресте 26–28 ноября

МИД России вызвал посла Румынии в РФ Кристиана Истрате и заявил ему решительный протест из-за отказа в выдаче виз российской сборной по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

«В Москве рассматривают ущемление прав детей-спортсменов как постыдное проявление дискриминации по национальному признаку <…>. Политизация допуска российских спортсменов на международные состязания абсолютно неприемлема», — подчеркнули в МИДе.

Там заверили, что такие действия в отношении России не останутся без ответа и «долгосрочных негативных последствий для их инициаторов».

Россияне должны были принять участие в первенстве Европы по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет. Соревнования пройдут в Бухаресте с 26 по 28 ноября.