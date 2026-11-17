16 ноября стартовал десятый сезон Национальной премии бизнес-коммуникаций «НПБК. Эффективность». К знаковой дате организаторы переосмыслили конкурсную программу, расширили ключевые блоки, учредили новое направление и представили Базу знаний. Прием заявок продлится до 2 апреля 2027 г.

Ю Юбилейный сезон стал результатом масштабного переосмысления девятилетней истории НПБК. За это время премия объединила ведущих представителей бизнеса и коммуникационной индустрии, сформировала авторитетное экспертное сообщество и накопила значительный опыт оценки результативности маркетинговых и технологических решений. К юбилею оргкомитет пересмотрел конкурсную архитектуру, сохранив лучшие практики предыдущих лет и дополнив программу направлениями, отражающими актуальные запросы рынка.

Новая архитектура эффективности

Одним из ключевых изменений стало масштабное обновление конкурсной программы, которая теперь объединяет 3 основных блока: «Маркетинг», «Технологии» и «Социальная ответственность».

Значительное расширение получил блок «Маркетинг»: теперь в нем 30 номинаций, охватывающих широкий спектр стратегий, инструментов продвижения и коммуникационных решений. Обновленная структура позволяет оценивать эффективность маркетинга на разных уровнях — от отдельных кампаний до комплексных стратегий развития бизнеса.

Обновление затронуло и блок «Технологии». В юбилейном сезоне он включает 6 номинаций. Изменения отражают возрастающую роль инноваций, искусственного интеллекта, автоматизации и цифровых инструментов в достижении бизнес-результатов.

Важным направлением развития коммуникационной индустрии становится поддержка социально значимых инициатив. В 2026 г. по инициативе АКАР был подписан первый отраслевой меморандум о продвижении традиционных семейных ценностей в рекламных конкурсах и фестивалях. К документу присоединилась и «НПБК. Эффективность», поддержав развитие социально ответственных коммуникаций.

В юбилейном сезоне премия представила самостоятельный блок «Социальная ответственность», объединивший 2 равнозначных направления — социальные проекты и HR-коммуникации. Первое охватывает благотворительные, экологические и культурные инициативы бизнеса и некоммерческих организаций. Второе посвящено развитию HR-бренда, привлечению и удержанию сотрудников, внутренним коммуникациям, корпоративным мероприятиям и управлению репутацией работодателя.

База знаний НПБК

В юбилейном сезоне премия также представила Базу знаний НПБК — информационно-образовательную платформу, объединяющую профессиональную экспертизу и практический опыт ведущих представителей индустрии. На платформе будут публиковаться экспертные материалы, аналитика, рекомендации по подготовке конкурсных заявок, разъяснения критериев оценки и записи вебинаров.

База знаний позволит участникам лучше подготовиться к конкурсному отбору, а профессиональному сообществу — получить доступ к актуальным отраслевым исследованиям и опыту лидеров рынка. Ресурс расширит деятельность НПБК за пределы конкурсной программы, создавая пространство для развития культуры доказанной эффективности.

Экспертиза лидеров индустрии

Ежегодно в состав жюри входят более 100 лидеров индустрии — владельцы и руководители крупнейших компаний, директора по маркетингу, топ-менеджеры рекламных агентств и специалисты в области технологий.

Конкурсный отбор проходит в несколько этапов. Сначала члены жюри оценивают представленные работы и формируют шорт-лист, затем определяют обладателей золотых, серебряных и бронзовых наград. Завершающим этапом становится голосование Высшего совета Гран-при, объединяющего руководителей крупнейших компаний и признанных лидеров рынка.

При оценке проектов учитываются стратегическая обоснованность решений, качество реализации и достигнутые результаты. Особое внимание уделяется конкретным показателям, подтверждающим влияние проекта на бизнес или общество. Многоуровневая система голосования обеспечивает всестороннюю профессиональную оценку и позволяет выделить наиболее результативные практики индустрии.

Сильные решения заслуживают признания

В юбилейном сезоне победители получат дополнительные возможности для развития бизнеса: обратную связь от ведущих экспертов жюри, новые деловые контакты, возможность укрепить позиции компании на рынке и расширить присутствие в медиапространстве.

Премия продолжит формировать Рейтинг бизнес-эффективности НПБК, который определяет лидеров индустрии на основе полученных наград. Участие в премии дает возможность укрепить позиции в рейтинге, отражающем достижения рекламных групп и холдингов, рекламных агентств и сервисов, рекламодателей и директоров по маркетингу.

Оргкомитет приглашает к участию рекламодателей, коммуникационные, маркетинговые, рекламные агентства, компании различных отраслей, технологические платформы. На конкурс принимаются реализованные маркетинговые, технологические, социальные и HR-проекты с подтвержденными результатами.