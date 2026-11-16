В Казани завершилась первая Строительная неделя БРИКС. Событие проходило с 10 по 13 ноября на площадке «Казань Экспо». Суммарно все события форума посетили 42 466 человек из 81 региона России и 17 стран. На площадке было подписано 102 соглашения о партнерстве и сотрудничестве на общую сумму более 20 млрд руб.

П Первый день Строительной недели БРИКС был посвящен экономике, аналитике и внедрению ИИ. На сцену вышли: профессор НИУ ВШЭ, член совета директоров нескольких российских компаний Олег Вьюгин; генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров; главный научный сотрудник Центра исследований неравенства и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич; архитектор, писатель, основатель RBDS и RBDS AI Lab Сахил Танвир (Индия); член правления, вице-президент по стратегии и инновациям ПАО «МТС», изобретатель концепции «Цифровая ДНК» и Private AI Евгений Черешнев; и другие эксперты. В этот же день прошло открытие выставок с участием: заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константина Михайлика; министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина; «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентины Алексеевой; генерального директора Строительной недели БРИКС Ильи Пискулина. Две масштабные выставки строительных материалов и недвижимости работали в двух павильонах «Казань Экспо» общей площадью застройки более 4 тыс. кв. м. Экспонентами стали 191 компания из 19 регионов России, ОАЭ, Азербайджана и Беларуси.

Темой второго дня стало взаимодействие органов власти и девелоперского бизнеса. В главном зале состоялась большая сессия российских девелоперов, в которой приняли участие топ-менеджеры компаний ГК «Точно», «Творчество», Unikey (Юникей), Nedvex, «Авторы», ГК ФСК.

Третий день начался с торжественного официального открытия главной пленарной сессии с участием: раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова; министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина; заместителя министра жилищного строительства и городского и сельского развития Китайской Народной Республики Ли Сяолуна; государственного министра по земельным ресурсам Министерства земель, жилищного строительства и городского развития Республики Уганда Харриет Нтабази; заместителя министра, генерального директора по финансированию инфраструктуры Республики Индонезия Деди Гунавана; генерального директора «Унистрой» Радика Салимгараева; губернатора Владимирской области Александра Авдеева; и владельца ГК «Точно» Николая Амосова. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметил, что строительная отрасль является локомотивом развития экономики, ведь объем работ со смежными отраслями только за прошлый год составил 26,4 трлн руб.

Четвертый день Строительной недели БРИКС в Казани был посвящен теме продаж недвижимости в непростых текущих условиях. В составе спикеров дня: основатель и генеральный директор Smarent Виктор Зубик; директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов; научный руководитель программы «Продуктолог в девелопменте» МГИМО Ольга Кавжарадзе; основатель федеральной компании «Союз Риэлторов ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» Юрий Паршиков; и другие эксперты.

Международный статус Строительной недели БРИКС подтверждало участие зарубежных делегаций и спикеров из Китая, Беларуси, Нигерии, Уганды, Казахстана, Индии, Бразилии, Азербайджана, Великобритании, Турции, Ирана и других стран.

Всего в программу вошло 137 деловых мероприятий. 15 крупных событий были интегрированы в Строительную неделю БРИКС: Всероссийский форум ИЖС; программа Минстроя РФ; Э:ФОРУМ; форум «Молодой специалист — строитель будущего»; День CRE; зал «Движения»; секция АТЭР; слет выпускников URBAN x МГИМО; Юридический форум; практикум по бережливому производству; ProSkills; пленарная сессия IV Международного форума «РЕБУС 2026»; форум ЖКХ РТ; сессия клуба «Наследие»; «КРТ: от стратегии к реализации» от Союза строителей РТ.

11 ноября в рамках Строительной недели состоялась церемония вручения премии BRICS Property Awards. Победителем в номинации «Девелопер года» стала компания Vesper. Награду лидеру вручил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. «Человеком года», по мнению профессионального сообщества, стал основатель и владелец «Группы Родина» Владимир Щекин. Команда «Генпро» одержала победу в номинации «Лучшее архитектурно-проектное бюро». Проект «Сидней Сити» от ГК ФСК был награжден за лучшее благоустройство ЖК премиум-класса, а «Веспер Погодинская» от Vesper оценили как лучшее фасадное решение.