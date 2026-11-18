В рамках Транспортной недели в Москве 18 ноября состоится сессия «Межрегиональные магистрали: от обновления состава к развитию территорий». Участники сессии обсудят, в частности, как пассажирские вагоны нового поколения меняют качество пассажирских перевозок, повышают связанность регионов России и становятся драйвером их развития.

Спикерами сессии выступят заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов, генеральный директор Федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов, генеральный директор Центра промышленного дизайна «2050. Лаб» Дарья Топильская, генеральный директор группы компаний «Ключевые системы и компоненты» Тарас Спивак, директор по работе с государственными заказчиками «Билайна» Александр Шведов.

Эксперты обсудят значение использования современных пассажирских вагонов локомотивной тяги для развития межрегиональных магистралей, подведут промежуточные итоги их внедрения, рассмотрят перспективы расширения маршрутной сети и оценят влияние развития железнодорожного сообщения на туристическую, деловую и социально-экономическую привлекательность территорий.

На сессии также поднимут вопросы перехода от обновления подвижного состава к развитию транспортных систем городов и регионов, координации усилий государства, перевозчиков и бизнеса в этом направлении, инвестиционных приоритетов и формирования долгосрочной стратегии развития пассажирских перевозок.

«Эксперт. Медиа» выступит партнером сессии.