В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум (НРФ’10). В этом году мероприятие прошло в трехдневном формате и, по оценкам организаторов, объединило порядка 7 тыс. участников. В рамках открывающей стратегической сессии НРФ лидеры индустрии подвели итоги десятилетия.

Итоги меморандума о традиционных ценностях

Официальная программа началась с подведения первых итогов реализации меморандума о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рекламе. К инициативе АКАР присоединились 13 ведущих индустриальных фестивалей и конкурсов. Эксперты проанализировали 355 проектов за 2023–2025 гг. и выбрали 12 победителей в 10 номинациях.

От анализа культурного кода к нейромаркетингу

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров представил результаты масштабного исследования культурного кода россиян. Согласно данным холдинга, аудитория сегодня сочетает запрос на патриотические истории и развлекательный контент, позволяющий снять напряжение. Главными качествами героя нашего времени остаются стойкость, стремление к справедливости и широта души, а сам герой должен быть понятным и близким зрителю.

Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова развеяла миф о том, что реклама 90-х была объективно лучше современной. Специальное нейроисследование НМГ (с использованием айтрекеров, биобраслета и ЭЭГ) доказало, что эффективность ролика определяет не эпоха, а попадание в поколенческие особенности аудитории, сила завязки, отсутствие визуального перегруза и заметность бренда в кадре.

Рождение нового рынка продвижения

ИИ-агенты стали одной из главных тем юбилейного Национального рекламного форума: потребители всё чаще делегируют им поиск, сравнение и покупку товаров и брендам приходится заново выстраивать способы присутствия в этой цепочке.

Старший вице-президент «Сбера» Владислав Крейнин и гендиректор «СберМаркетинга» Дмитрий Орченко рассказали о переходе от ручного выполнения задач к созданию мультиагентных систем. В «Сбере» уже более 200 сотрудников создают ИИ-агентов для автоматизации 49 ключевых функций маркетинга, а доля контента, создаваемого с помощью ИИ, должна вырасти с 40% до 80%. По данным исследования «СберМаркетинга» и Data Insight, есть 4 уровня ИИ-зрелости: личный, командный, бизнес-функции, трансформации компании. И есть 5 условий эффективности, при которых возможна трансформация компании: компетенции, данные, интеграция, процесс, контроль риска.

Директор по продуктам и ИИ «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов отметил рост сегмента B2A (Business-to-Agent) — это значит, что у рекламы появится новая целевая аудитория: делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека. По данным компании, более 11 млн человек в неделю используют ИИ-помощников для выбора товаров, а 72% онлайн-покупателей готовы доверять агентам полный цикл поиска и заказа. Для работы с алгоритмами брендам будет необходима «агентная верстка» — нативная подача структурированных данных и верифицируемых преимуществ продукта. Новый рынок продвижения откроет больше возможностей независимым магазинам, нишевым брендам и сайтам производителей.

Управляющий директор «X5 Медиа» Каролина Соколова обозначила 3 уровня проникновения ИИ-агентов: сначала ИИ ищет, заменяя традиционный поиск информации; затем сравнивает предложения и принимает решения; на третьем этапе автономно управляет покупками и потребностями. Тем значимее, по мнению эксперта, становится офлайн: алгоритмы могут выбирать за нас, но эмоции, впечатления и живой опыт мы хотим проживать сами. Поэтому эмоциональный ритейл и взаимодействие в офлайне могут стать ключевой территорией дифференциации брендов.

Генеральный директор «СберСеллера» Наталья Дмитриева напомнила о важности сохранения баланса между технологиями и человекоцентричностью. Как считают в сейлз-хаусе, реклама становится навигатором выбора, но формировать желание должен человек.

Стабильного медиаконтекста больше нет, адаптация к постоянным сдвигам стала ежедневной задачей бизнеса, а роль агентства пересобирается. Как утверждает Андрей Чуваев, генеральный директор группы АДВ, теперь агентская сторона больше не исполнитель медиапланов, а архитектор, который помогает бренду перестраивать маркетинг под меняющиеся «несущие конструкции» рынка.

Видео превратилось в повседневную привычку: 92% пользователей еженедельно смотрят видеоконтент, 93% маркетологов считают его важной частью стратегии, а телевизионный контент мигрирует в интернет — 39% зрителей смотрят ТВ-контент онлайн, в записи или эфире. Об этом сообщила генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская. В компании фиксируют взрывной рост социальной коммерции (шопсов) и доверия к нишевым авторам.

В течение двух дней в рамках НРФ работал Консилиум от РБК — «Человек будущего». Серия экспертных дискуссий с участием экономистов, представителей высшей школы, медицины и культуры проходила с 10 по 11 ноября. Участники консилиума отметили высокую психологическую нагрузку и «дефицит долгосрочного планирования» у современного потребителя, подчеркнув, что главным ответом брендов на этот вызов должны стать доказательность, стабильность смыслов, партнерство и искренняя коммуникация.