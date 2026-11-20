Предложенное Банком России расширение тарифного коридора в ОСАГО покрывает инфляцию стоимости запчастей и ремонта за 2026 г., которая составит, по нашим оценкам, около 15%. Рынок выступает уже за полную либерализацию тарифов, но нынешнего шага пока достаточно для сохранения баланса в этом сегменте страхового рынка.

КОНТЕКСТ Банк России 20 ноября предложил снизить до 1 рубля нижнюю границу тарифного коридора по ОСАГО впервые за всю историю обязательного автострахования в России. Это создаст потенциал снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев, отметили в ЦБ. Сейчас на их долю приходится более 79% всех продаж годовых страховок. Одновременно проект указания Банка России предусматривает увеличение верхней границы базового тарифа ОСАГО. В частности, на 20% — для обычных автовладельцев, на 35% — для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов (за исключением используемых на регулярных перевозках) и на 6,6% — для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, используемых на регулярных перевозках). Это позволит сдерживать повышение цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях подорожания запчастей и увеличения выплат по ОСАГО. За 9 месяцев этого года средняя выплата выросла уже почти на 11%, до 128 тыс. руб., а в результате совершенствования правил определения стоимости ремонта по ОСАГО она увеличится еще на 10%.

Зачем расширять тарифный коридор

Изменения в сегменте ОСАГО, можно сказать, назрели. В среднем по рынку объем выплат по ОСАГО с учетом расходов страховщиков на ведение дел уже приблизился к 100% сборов.

То есть этот сегмент становится убыточным для страховщиков, что отражается не только на финансовых показателях компаний, но и на доступности полисов в ряде регионов, где отмечаются аномалии в части количества страховых случаев с одним и тем же автомобилем или заявителем. А также наблюдается высокий уровень активности автоюристов, злоупотребление правом, отражающееся на доле судебных взысканий, и распространено откровенное страховое мошенничество.

Предложение Банка России позволит сохранить принцип справедливости и не перекладывать на безаварийных водителей расходы, которые страховщики вынуждены нести из-за высокорисковых автомобилистов, злоупотребления правом со стороны автоюристов и недобросовестных практик.

Сейчас мы не можем адекватно тарифицировать высокорисковых клиентов — количество недотарифицированных водителей опять приближается к 30%. Поэтому страховщики вынуждены частично компенсировать рост убыточности в ОСАГО повышением ставок для безаварийных водителей.

Как изменятся цены на полисы ОСАГО

По нашим оценкам, аккуратные водители, покупая полис ОСАГО, сейчас переплачивают в среднем около 1 тыс. руб. за недобросовестные практики. После расширения коридора это давление снизится и страховщики смогут скорректировать для них тарифы — как минимум не повышать, несмотря на сохраняющиеся инфляционные явления.

Напомню, перед прошлогодним расширением тарифного коридора мы считали, что у рынка есть возможность вырасти в сборах на 18%, если проигнорировать принцип справедливости и повысить до верхней границы базовую ставку для всех без исключения водителей — и аварийных, и безубыточных. За счет принятого ЦБ решения удалось такого тотального кросс-субсидирования избежать. Но не в полной мере.

Несмотря на то что Центробанк расширил тарифный коридор и что страховщики использовали высокие базовые ставки для высокорисковых водителей, недобросовестные практики и злоупотребление правом вынуждали частично компенсировать рост убыточности в ОСАГО повышением тарифов для аккуратных и безаварийных водителей. К текущему моменту даже с учетом прошлогоднего расширения тарифного коридора на 15% «запас» роста сократился до 13%.

Мы ожидаем, что следствием расширения тарифного коридора будет постепенный рост средней премии в ОСАГО. Для безаварийных водителей она, скорее всего, чуть-чуть снизится, а для аварийных опять будет приближаться к верхней границе базовой ставки. После прошлогоднего расширения тарифного коридора на 15% размер средней премии за год постепенно рос и по итогам года составит, по нашим прогнозам, порядка 10%. Поэтому после предстоящего расширения, а также снижения минимального порога базовой ставки мы увидим рост тоже в пределах 10% — максимум 15%.