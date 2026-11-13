Михаил Развожаев: дефицит электроэнергии в Севастополе достигает 50%

Нехватка электроэнергии в Севастополе достигает 50%, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, причина состоит в ремонтных работах и повреждениях инфраструктуры в результате атак

В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергоинфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25% до 50% необходимой электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.

Энергосистема продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на долгий период невозможно, пояснил он.

«В этих условиях электроэнергия в первую очередь подается на котельные и другие важные объекты жизнеобеспечения. Все городские котельные подключены к промышленному питанию либо обеспечены резервными источниками энергии. По такому же принципу запитаны объекты водоснабжения и другие системы, от которых напрямую зависит жизнь города», — уточнил Михаил Развожаев.

По его словам, часть многоквартирных жилых домов получает электричество вместе с социально значимыми объектами, так как подключена к тем же линиям. Остальные жилые здания запитаны по графикам ограничений.

Губернатор также пояснил, что равномерно распределять электричество между всеми районами и домами технически невозможно из-за особенностей конфигурации сетей.