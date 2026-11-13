Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

Михаил Развожаев: дефицит электроэнергии в Севастополе достигает 50%

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 19:55
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Нехватка электроэнергии в Севастополе достигает 50%, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, причина состоит в ремонтных работах и повреждениях инфраструктуры в результате атак
В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергоинфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25% до 50% необходимой электроэнергии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.
Энергосистема продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на долгий период невозможно, пояснил он.
«В этих условиях электроэнергия в первую очередь подается на котельные и другие важные объекты жизнеобеспечения. Все городские котельные подключены к промышленному питанию либо обеспечены резервными источниками энергии. По такому же принципу запитаны объекты водоснабжения и другие системы, от которых напрямую зависит жизнь города», — уточнил Михаил Развожаев.
По его словам, часть многоквартирных жилых домов получает электричество вместе с социально значимыми объектами, так как подключена к тем же линиям. Остальные жилые здания запитаны по графикам ограничений.
Губернатор также пояснил, что равномерно распределять электричество между всеми районами и домами технически невозможно из-за особенностей конфигурации сетей.
За последние сутки силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем два вражеских беспилотника, сообщил 13 ноября Михаил Развожаев. Он уточнил, что люди в результате атаки не пострадали, инфраструктура в городе не повреждена.
Тэги
Севастополь атака Электроэнергия

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Кремль опроверг сообщения об использовании складов WB для поставок товаров армии РФ Новости

Кремль опроверг сообщения об использовании складов WB для поставок товаров армии РФ
21 июл 2026
Новости

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
21 мая 2026
Новости

Девять школьников пострадали при обрушении балкона в Севастополе
20 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.