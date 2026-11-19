Мосбиржа начала рассчитывать первый индекс акций, состав которого формируется с помощью ИИ. В него вошли бумаги 20 компаний, которые искусственный интеллект отобрал на основе финансовых показателей, динамики котировок и новостей

Московская биржа запустила расчет и публикацию индекса Мосбиржи — Финуслуг искусственного интеллекта под кодом AIMOEX. Это первый индекс, базу которого формируют с применением ИИ, говорится в сообщении биржи.

Искусственный интеллект отбирает 20 акций из состава индекса Мосбиржи широкого рынка MOEXBMI (объединяет 100 бумаг), которые, по мнению нейросети, могут оказаться наиболее доходными. В основе отбора лежит анализ финансовых показателей компаний, рыночная динамика котировок и новости. Состав индекса пересматривается каждый месяц.

Биржа рассчитывает два варианта индекса: ценовой и полной доходности. Первый обновляется каждые 15 секунд во время основной и дополнительных торговых сессий, второй — один раз в день по итогам основной сессии.

В первую редакцию индекса вошли ценные бумаги компаний «Лукойл», «Россети Урал», «Ленэнерго», а также акции «Совкомфлота», «Татнефти», застройщика ЛСР, «ВК», «Русгидро» и др.

По словам председателя правления Мосбиржи Виктора Жидкова, запуск позволит сравнить традиционный подход к составлению индексов с отбором акций искусственным интеллектом. До последнего времени главным критерием была капитализация бумаг в свободном обращении. «База нового индикатора будет формироваться AI-моделью, которая проводит оценку на основании многих факторов — от финансовых показателей компании до новостей, которые окружают эмитентов. Нам интересно посмотреть, как будет работать такой индекс, какими будут результаты этого выбора, предложить инвестору еще один альтернативный подход к формированию портфеля», — сказал он.