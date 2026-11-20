По итогам встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне новый миропорядок не появился. Встреча показала, что мировая политика находится в ситуации радикальной неопределенности. Если ранее отдельные крупные игроки все еще убеждали внешнюю аудиторию или даже сами пребывали в иллюзии, что может быть «как прежде», то встреча показала, насколько мировая политика остается фрагментированной.

Атмосфера конкуренции

В нынешней встрече, безусловно, есть определенные переклички с Ялтинской конференцией, о чем накануне довольно много говорили. Встретились три лидера ведущих государств мира. Но есть и довольно серьезное различие. Атмосфера политической конкуренции видна даже более явно, чем было в феврале 1945 года.

Противостояние США и Китая является одним из главных макроэкономических и политических сюжетов в современной политике. Само по себе это противостояние автоматически не означает отсутствия контактов, но говорить о единстве намерений здесь точно нельзя.

Отношения России и США тоже переживают интересный этап. С одной стороны, американские переговорщики активно стараются привести участников украинского конфликта к миру, с другой — американское государство продолжает финансово и организационно поддерживать вполне конкретную сторону этого конфликта.

Споры о миропорядке

В условиях развития черт многополярности в современном мировом порядке мы не можем говорить об «учреждении нового мира» без Индии, государств Южной Америки или Европейского Союза.

Сложности выстраивания многоканального общения всех этих участников мировой политики между собой показывают, что мы на самом деле очень далеки от «управляемого миропорядка», который можно «установить» как компьютерную программу и иногда ставить на нее «прошивки».

Да и, как видно, договориться о характеристиках такого миропорядка тоже не получается. Накануне встречи в Шэньчжэне министр иностранных дел ФРГ, например, напрямую заявил, что никакой «новой» системы безопасности не нужно, а «старая» вполне всех устраивает. Впрочем, даже неспециалист может догадаться, что под «всеми» подразумевался очень узкий перечень государств-членов ЕС.

Совместное заявление

По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, выбор тем оказался примечательным. Во-первых, необходимость реформы ООН. Когда об этом говорят три из пяти основателей организации и постоянных членов Совета Безопасности, это показывает глубокий кризис института. Есть риск превращения ООН в его предшественницу, Лигу Наций, о которой в 1930-е кризисные годы тоже все забыли, просто не обращаясь к ее инструментам.

Наиболее интересным стал курс на сокращение ядерного оружия, хотя декларация намерений еще не является действием. Более того, инициатором заявления стал китайский лидер. Китай как наименьшая по объему таких вооружений держава, конечно же, больше всего заинтересована в контроле над ним, тогда как для США и России стратегические вооружения ни в коем случае не уходят в прошлое, оставаясь важной «валютой» политического статуса.

Еще два сугубо прагматичных тезиса внутри заявления касаются призывов к развитию энергетического партнерства и соблюдения «дипломатического этикета» — неприкосновенности политических лидеров даже в обход работы международных организаций. Здесь снова мы видим определенный «укол» в сторону порядка, основанного на правилах. В идеале поддерживать его должны надгосударственные организации, лишенные корыстного интереса и субъективности. Однако на практике видим: есть большая разочарованность и в компетентности работы таких организаций, и в прозрачности их работы, и в действительном отсутствии ангажированности в принятии решений.

При этом заявление не предлагает перейти к международной анархии. Предлагается именно реформа. Но важно понимать, что под мягкой формулировкой имеется в виду необходимость фундаментального изменения логики работы организации. И в этом есть большое противоречие.

Выбор проигравших

Архитектура ООН построена так, что для ее изменения требуется согласие всех постоянных членов. При этом в рамках реформы однозначно свои позиции потеряют европейские государства — Франция и Великобритания, на этой встрече не представленные.

Возникает большое сомнение относительно их готовности отказаться от того международного статуса, который определялся ситуацией после Второй мировой войны, а сейчас не может быть поддержан на том же уровне. Поэтому представленная декларация, скорее задает понятийную рамку, чем обозначает конкретный план действий.