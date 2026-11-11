Новосибирский аффинажный завод объяснил выставление на торги почти 80% акций

На торги выставлен контрольный пакет акций (79,99%) Новосибирского аффинажного завода по переработке драгоценных металлов, сообщил гендиректор предприятия Виталий Прохоров. Стартовая цена составляет 349,2 млн руб. Если пакет не будет продан, цена будет снижаться на 10% каждые три дня

На торги выставлен контрольный пакет акций Новосибирского аффинажного завода. Об этом сообщил «Сиб.фм» гендиректор предприятия Виталий Прохоров.

Речь идет о доле, принадлежащей компании «Волга капитал», которую признали банкротом еще в 2020 г. Стартовая цена 135 706 ценных бумаг составляет 349,2 млн руб.

«Остальные 20% находятся у нашего акционера Лилии Пономаревой. И она имеет преимущественное право выкупа этих акций с торгов. Все, больше на торги никто даже и не заявлялся. Поэтому, я так понимаю, в конечном итоге акции наши будут консолидированы», — сказал он.

Бумаги долгое время находились в конкурсной массе «Волги капитал», а теперь выставляются на торги, пояснил Виталий Прохоров. Он подчеркнул, что о продаже завода речи не идет.

Торги начались 9 ноября, заявок от покупателей пока нет. Если пакет не будет продан, цена будет снижаться на 10% каждые три дня. Таким образом, к декабрю стоимость актива может снизиться до 34,92 млн руб., подсчитал «Сиб.фм». Сбор заявок идет до 9 декабря.

«Коммерсантъ» отмечает , что 79,99% акций завода, принадлежащие обанкротившейся компании, находятся в залоге у Лилии Пономаревой. В 2019 г. она уже пыталась консолидировать 100% акций, но впоследствии суд в Москве отменил сделку. Позже суд все же восстановил право требования предпринимательницы к «Волге капитал» по договору уступки, уточняет газета.

АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий с лицензией на аффинаж драгметаллов. Выручка компании за 2025 г. составила 2,5 млрд руб., прибыль — 52 млн руб., приводит «Коммерсантъ» данные сервиса Rusprofile. Стоимость чистых активов на конец 2025 г. — 700,6 млн руб.