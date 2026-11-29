ФИФА может пересмотреть премию мира, которую в декабре 2025 г. получил Дональд Трамп, сообщает NYT со ссылкой на источники. Организация поручила комитету оценить целесообразность сохранения этой награды

ФИФА рассматривает возможность отмены или переименования премии мира, которую в декабре 2025 г. получил президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных футбольных функционеров.

Организация поручила комитету оценить необходимость существования награды. По словам собеседников издания, пересмотр премии связан с критикой тесных отношений президента ФИФА Джанни Инфантино с Дональдом Трампом, а также с сомнениями в том, кто согласится получить эту награду в будущем. ФИФА отказалась комментировать ситуацию и заявила, что решение будет принято «в установленном порядке».

Премию мира ФИФА учредила в 2025 г. В декабре того же года Джанни Инфантино вручил ее Дональду Трампу во время жеребьевки чемпионата мира. Это произошло после того, как Нобелевскую премию мира получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо.

Отношения Джанни Инфантино с Дональдом Трампом и решения главы ФИФА неоднократно становились поводом для критики. В июле ФИФА отменила дисквалификацию футболиста сборной США Фоларина Балогуна после телефонного разговора Дональда Трампа с Джанни Инфантино. Это решение вызвало недовольство УЕФА.