Впервые тема искусственного интеллекта (ИИ) в кино была затронута еще в 1927 году. Тогда на большие экраны вышла антиутопия «Метрополис» немецкого экспрессиониста Фрица Ланга, где одним из персонажей выступила сексапильная и коварная женщина-робот. За прошедшие 100 лет восприятие ИИ большинством кинематографистов принципиально не изменилось.

Лидия Маслова Кинокритик

От романтизации до опасений

Спектр эмоций все тот же — смесь веры в возможности искусственного разума, изумления его техническими характеристиками и страха: а что, если это творение человека выйдет из-под контроля? В разные времена и у разных режиссеров меняется лишь пропорция, в которой смешаны эти эмоциональные компоненты. Тревожных опасений в наши дни ощущается явно больше, чем, скажем, в романтические 1960-е, «золотой век» искусственного интеллекта, когда бурно развивающиеся компьютерные технологии вызывали максимальное воодушевление. Теперь их слишком стремительное развитие и чересчур активное вмешательство в нашу повседневную жизнь уже не выглядят такими уж однозначно положительными. Недаром причиной внутрикорпоративных дрязг в производственной драме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» («Artificial»), еще не вышедшей в прокат, но уже наделавшей шума, становится наплевательское отношение главы компании Open AI Сэма Альтмана к технике безопасности в обращении с ботом ChatGPT.

В «Искусственном интеллекте» много риторики не только о невероятных возможностях ИИ, но и об угрозе, которую он представляет, если попадет в корыстные руки людей, стремящихся к тотальному контролю над миром. Исполнитель главной роли Эндрю Гарфилд признался, что после съемок решил от греха подальше прекратить общение с ChatGPT, который раньше казался ему приятным собеседником, и пояснил, что «люди, которые поощряют нас использовать все эти технологии, сами точно не представляют, на что эти технологии способны». А возможно, впечатлительный артист испугался слишком тесной эмоциональной связи с чат-ботом вроде той, которую устанавливает с компьютерной операционной системой герой фантастической мелодрамы Спайка Джонса «Она», удостоенной «Оскара» за лучший сценарий и раскрывающей многие подводные камни в общении между человеком и ИИ. В этом фильме герой Хоакина Феникса находит идеальную возлюбленную в лице своей виртуальной секретарши. Поначалу она демонстрирует такое понимание, отзывчивость и доброту, какие вряд ли доступны обычной женщине, но в итоге разбивает герою сердце своим решением зажить самостоятельной личной жизнью.

Иллюзия общения

Насколько безопасно общение человека с ИИ, особенно в психологическом отношении, — вопрос, которым задавались многие режиссеры. Одним из первых забил тревогу провидец Стэнли Кубрик, снявший в 1968 году фантастическую драму «2001 год: Космическая одиссея», которая на много десятилетий предопределила, в каком ключе кинематограф будет освещать взаимоотношения человека с ИИ. Конфликт между белковым и искусственным разумом — главный сюжет «Космической одиссеи», где самым злонамеренным антагонистом оказывается бортовой компьютер HAL 9000, к которому экипаж космического корабля поначалу наивно относится как к полноценному шестому члену.

Антропоморфного облика HAL не имеет, но обладает приятным мужским голосом и умеет создавать полную иллюзию, что с тобой разговаривает человек. Астронавтам, которые всё больше втягиваются в общение с компьютером, начинает казаться, что он и впрямь способен испытывать настоящие эмоции. Однако искусственный интеллект, который должен был обеспечить «защиту от дурака», поскольку избавлен от присущих людям недостатков, постепенно начинает воспроизводить худшие человеческие качества, в том числе уверенность в собственной исключительности и непогрешимости. Парадоксальным образом чем больше машина становится похожа на человека с его умением хитрить и подтасовывать факты, тем меньше остается надежды на плодотворное сотрудничество человека и ИИ.

За год до «Космической одиссеи» советские кинематографисты представили свой взгляд на ту же проблему. Комедия Ильи Ольшвангера «Его звали Роберт» гораздо менее амбициозна, но содержит идею, почти идентичную кубриковской: главная опасность в обращении с искусственным интеллектом — это человеческая склонность все одушевлять и представлять за набором алгоритмов что-то вроде души. К тому же советский робот Роберт, созданный для освоения дальнего космоса и представляющий собой точную копию своего создателя, имеет приятную внешность Олега Стриженова, которая сама по себе уже заставляет предположить за ней тонкую душевную организацию.

Наши ученые беспокоятся, что представители внеземных цивилизаций будут судить по Роберту не только об уровне земной техники, но и о человеческой душе. Сам же Роберт на вопрос, что такое душа, механически перебирает слова на букву «Д», а потом выдает формализованный ответ в духе нынешних нейросетей: «Душа — это свойство организованной материи отражать материальный мир». После этого, почти как HAL, Роберт перенимает не лучшие человеческие повадки, отправляется на курорт с краденым паспортом и чуть не попадает в тюрьму на 15 суток. В результате становится понятно, что представлять человеческую цивилизацию в дальнем космосе он вряд ли достоин.

«Где у него кнопка?»

Еще одно знаковое советское кинопроизведение о роботе-двойнике — «Приключения Электроника» Константина Бромберга — предлагает очищенное от любых подозрений и страхов, лучезарное представление об ИИ в милейшей человеческой оболочке, сопровождающееся оптимистической песенкой: «Вкалывают роботы — счастлив человек!» И только грабители из капиталистического мира чистогана, задумавшие использовать Электроника в своих корыстных целях, относятся к нему как к механизму вроде пылесоса и упрямо задаются вопросом: «Где у него кнопка?», который смешит советских детей, не представляющих, какая может быть кнопка у их лучшего друга.

Однако теперь, почти полвека спустя, вопрос «Где у него кнопка?» применительно к возможности держать ИИ в узде и ограничивать его полномочия звучит уже не так юмористически. В 2026 году свой вариант ответа дал японский режиссер Хирокадзу Корээда в футуристической семейной драме «Барашек в ящике», своего рода ремейке «Искусственного разума» Стивена Спилберга, снятого 25 лет назад: потерявшие семилетнего сына родители заменяют его андроидом, в точности воспроизводящим облик погибшего ребенка. У доброго сказочника Спилберга запрограммированный на безоглядную любовь к матери ребенок-андроид из кожи вон лез, чтобы заслужить человеческую взаимность, что его приемных родителей скорее шокировало, чем радовало.

У философа-экзистенциалиста Корээды искусственный сынишка себе на уме и на людей смотрит снисходительно. На всякий случай представитель высокотехнологичной японской нации располагает кнопку выключения питания у робота на видном месте чуть пониже затылка. Правда, даже это не может до конца успокоить приемных родителей, которые и рады бы принять симпатичного искусственного ребенка за своего, но инстинктивно подозревают подвох, создающий непреодолимое препятствие: «Только не говори, что у него есть душа».















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