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Один человек погиб в результате стрельбы недалеко от Белого дома

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 18:58
Фото: Matt Popovich/Unsplash
Четыре человека пострадали и один погиб при стрельбе в районе Логан-Серкл в Вашингтоне, примерно в 1,5 км от Белого дома, сообщает Associated Press. Предполагаемый стрелок покончил с собой. К расследованию подключилось ФБР
Один человек погиб в результате стрельбы в районе Логан-Серкл в Вашингтоне. Ранения получили еще четыре человека, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Предполагаемый стрелок впоследствии покончил с собой. По данным полиции, он забаррикадировался в квартире. Правоохранители считают, что у мужчины был конфликт с жильцами многоквартирного дома.
CNN со ссылкой на источники пишет, что сначала вооруженный выстрелил в человека в фитнес-центре Vida, а затем вышел на улицу и открыл огонь там, в том числе по многоуровневой парковке. После инцидента спортзал временно закрыли.
Смертельное ранение получил посетитель фитнес-центра. По данным полиции, остальных пострадавших госпитализировали: трое из них получили ранения, которые не представляют угрозы для жизни, еще один человек находится в критическом состоянии.   
К расследованию подключились сотрудники федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Вашингтонское отделение ФБР также помогает местной полиции в расследовании.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что Белый дом был проинформирован о стрельбе.
Тэги
стрельба Вашингтон

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