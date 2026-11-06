Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

Оператор газопровода «Турецкий поток» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к нидерландской Gasunie Transport Services B.V. и «Нафтогазу Украины». Компания просит определить порядок исполнения обязательств и признать отсутствующей обязанность по выплате. Предварительное заседание назначено на 1 декабря

Арбитражный суд Московской области принял к производству иск оператора «Турецкого потока» компании South Stream Transport B.V. к нидерландской Gasunie Transport Services B.V. и «Нафтогазу Украины», следует из определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Компания просит определить порядок исполнения обязательств и признать отсутствующей обязанность по выплате. Иск относится к категории «корпоративные споры». Другие его подробности не уточняются. Третьим лицом в деле участвует «Газпром».

Иск был подан 5 ноября. Предварительное заседание назначено на 1 декабря. Суд предложил ответчикам до этой даты представить письменные отзывы на требования, а «Газпрому» — пояснения по иску.