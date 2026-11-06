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Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 16:40
Фото: Niklas/Unsplash
Оператор газопровода «Турецкий поток» обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к нидерландской Gasunie Transport Services B.V. и «Нафтогазу Украины». Компания просит определить порядок исполнения обязательств и признать отсутствующей обязанность по выплате. Предварительное заседание назначено на 1 декабря
Арбитражный суд Московской области принял к производству иск оператора «Турецкого потока» компании South Stream Transport B.V. к нидерландской Gasunie Transport Services B.V. и «Нафтогазу Украины», следует из определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.
Компания просит определить порядок исполнения обязательств и признать отсутствующей обязанность по выплате. Иск относится к категории «корпоративные споры». Другие его подробности не уточняются. Третьим лицом в деле участвует «Газпром».
Иск был подан 5 ноября. Предварительное заседание назначено на 1 декабря. Суд предложил ответчикам до этой даты представить письменные отзывы на требования, а «Газпрому» — пояснения по иску.
«Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом трубопроводных поставок российского газа в Европу, писал «Эксперт» в октябре. 
Тэги
Турецкий поток Иск Нафтогаз Украина

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