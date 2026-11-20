С 1 марта 2027 г. операторы мобильной связи будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров. На экране телефона будет появляться надпись «Иностранный вызов»

Операторы связи начнут маркировать звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 г. равила маркировки таких вызовов утвердило правительство, сообщили в Минцифры.

На экране телефона будет появляться надпись «Иностранный вызов» и страна звонка, если ее удастся определить. Вся информация будет умещена максимум в 32 символа. При звонке на стационарный телефон при наличии технической возможности сработает голосовое уведомление. Услуга будет бесплатная.

Мошенники часто используют зарубежные номера, визуально схожие с российскими, чтобы вводить граждан в заблуждение, отметили в Минцифры. Реализация проекта по маркировке иностранных вызовов, включенного во второй пакет антифрод-мер, позволит снизить эти риски.

Первый пакет мер против мошенничества был принят в апреле 2025 г., второй — в июне 2026 г. Среди уже введенных мер — ограничения на использование иностранных мессенджеров для звонков банков и госорганов, дополнительные механизмы защиты аккаунтов на «Госуслугах» и возможность установить самозапрет на отдельные виды звонков и СМС.