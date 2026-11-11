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Первую российскую нейросеть для образования представят до лета

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 17:20
Фото: Element5 Digital/Unsplash
Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца текущего учебного года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас Минпросвещения внедряет в модель проверенные методики обучения
Первую суверенную нейросеть для образования могут представить до лета 2027 г. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того, чтобы вы могли тоже ознакомиться», — сказал Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сейчас Минпросвещения внедряет в нейросеть проверенные методики обучения.
Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения России включит в школьную программу новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Обучение будет охватывать учеников с 5-го по 11-й класс. Апробация курса началась 11 ноября, а со следующего сентября он появится во всех школах.
В марте 2026 г. президент России Владимир Путин заявил, что внедрение ИИ и передовых технологий в образовательный процесс необходимо, но это не должно привести к его упрощению. Он отметил, что важно не допускать искажения образовательного процесса и замены получения знаний готовыми компьютерными решениями.
Тэги
Нейросети Минпросвещения Образование

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