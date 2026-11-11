Первую российскую нейросеть для образования представят до лета

Минпросвещения РФ планирует представить первую отечественную нейросеть для системы образования до конца текущего учебного года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас Минпросвещения внедряет в модель проверенные методики обучения

Первую суверенную нейросеть для образования могут представить до лета 2027 г. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей. И мы ее в ближайшее время, я думаю, что до конца этого учебного года мы ее представим, может быть, и раньше, для того, чтобы вы могли тоже ознакомиться», — сказал Сергей Кравцов ( цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас Минпросвещения внедряет в нейросеть проверенные методики обучения.

Сергей Кравцов заявил , что Минпросвещения России включит в школьную программу новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Обучение будет охватывать учеников с 5-го по 11-й класс. Апробация курса началась 11 ноября, а со следующего сентября он появится во всех школах.