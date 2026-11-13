Правительство внесло в Госдуму проект об эксплуатации беспилотных автомобилей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах. Документ делит транспорт на пять категорий по уровню автоматизации. На дороги планируется допускать только зарегистрированные в РФ и застрахованные беспилотные авто

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Беспилотные автомобили предлагается разделить на пять категорий по уровню автоматизации. К первым двум будут относиться машины, которым необходим водитель. Они не будут относиться к беспилотным.

Третий уровень предполагает, что автоматизированная система вождения может справиться со всеми задачами в пределах среды штатной эксплуатации. Четвертый уровень допускает, что машина может передвигаться полностью без водителя, но в отдельных случаях ей может потребоваться подключение оператора; пятый — система способна справиться с любой ситуацией на дороге без помощи человека. Машины четвертого и пятого уровней можно будет использовать для работы в такси.

Для того, чтобы беспилотный автомобиль допустили на дороги, он должен быть зарегистрирован в РФ, застрахован, оснащен устройством регистрации данных, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и системой защиты от постороннего вмешательства.

Согласно проекту, ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу граждан, будет нести владелец беспилотного авто либо человек, который осуществлял контроль за движением машины при ДТП. В случае аварии оператор обязан незамедлительно передать информацию в ГИБДД, а при наличии пострадавших — вызвать экстренные службы.

В случае принятия новые правила вступят в силу 1 сентября 2027 г.

С 2018 г. в России беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), говорится в пояснительной записке. Принятие инициативы позволит после окончания ЭПР «легализовать» движение такого транспорта на всех дорогах и трамвайных путях.

Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России к 2027 г., сообщили в апреле в Минтрансе. Тесты грузовиков без водителя прошли успешно, но нужны доработки технологий и согласование правил, отмечали в ведомстве.