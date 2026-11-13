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Проректора «Синергии» задержали по делу о хищении

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 13 ноя 2026 16:31
Фото: Агентство «Москва»
В Москве задержали проректора университета «Синергия» Михаила Ерофеева по делу о хищении почти 20 млн руб. при исполнении госконтракта. Его процессуальный статус в правоохранительных органах не уточнили. В самом вузе уточнили, что обвинение никому из сотрудников предъявлено не было
В Москве задержали проректора университета «Синергия» по региональному развитию Михаила Ерофеева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ходе следственных действий по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ  (мошенничество в особо крупном размере), был задержан и допрошен Михаил Ерофеев», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в самом университете прошли обыски, следователи забрали интересующую их документацию, пишет ТАСС. 
В каком статусе Михаил Ерофеев проходит по этому делу, не уточняется. Источник «Рен ТВ» сообщил, что он отправлен под домашний арест. 
В самой «Синергии» уточнили, что в отношении университета и его сотрудников обвинения не выдвигались. «На текущий момент университет „Синергия“ работает в штатном режиме и оказывает следствию всестороннее содействие», — говорится в сообщении. 
В пресс-службе вуза пояснили, что расследование касается исполнения двух госконтрактов с «Росмолодежью», заключенных в 2023 и 2024 гг. В «Синергии» подчеркнули, что все работы в рамках госконтракта были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. «Университет не допускал нарушений законодательства ни при заключении, ни при исполнении контрактов», — добавили в университете. 
Телеканал «Рен ТВ» уточняет, что в 2023 г. «Синергия» получила госконтракт на 31,5 млн руб. — эти средства были предназначены для создания онлайн-курса повышения квалификации. По версии следствия, значительная часть работ была передана субподрядчикам. В результате на исполнение контракта ушло около 13,5 млн руб., но университет получил полную сумму, а разницу в 18 млн руб., как утверждает следствие, руководство «Синергии» потратило по своему усмотрению.
В пресс-службе «Синергии» отметили, что созданные образовательные программы действительно работали: «Более 50 тыс. человек завершили обучение, свыше 36 тыс. получили удостоверения о повышении квалификации», — говорится в сообщении. 
Это не первый раз, когда вуз становится частью уголовного дела. В 2022 г. против трех работников приемной комиссии «Синергии» было возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК) по факту фиктивного зачисления студентов, подлежащих мобилизации. Тогда из университета уволили девять человек. 
Тэги
задержание Университеты

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