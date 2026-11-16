Запуск американской ракеты Vulcan Centaur завершился потерей 40 интернет-спутников Amazon Leo. Компания United Launch Alliance подтвердила, что через 10 минут после старта произошла нештатная ситуация. Причина сбоя пока неизвестна

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) не смогла вывести на орбиту 40 интернет-спутников Amazon Leo — аппараты были потеряны, сообщает портал Space.com.

Запуск состоялся 15 ноября в 20:40 мск с пускового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде. ULA подтвердила , что нештатная ситуация возникла через 10 минут полета. Компания заявила, что пока не располагает достаточными данными для объяснения произошедшего.

Компания United Launch Alliance является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, уточняет Reuters. Агентство отмечает, что эта авария приведет к длительному техническому расследованию, из-за которого ракета может быть выведена из эксплуатации на несколько месяцев. Это может усугубить проблему с запуском ракет в США, вызванную другими авариями и проблемами в отрасли, пишет Reuters.

По данным Space.com, Vulcan впервые запускала спутники Amazon Leo — проекта, ранее известного как Project Kuiper. Amazon планирует создать группировку из более чем 3,2 тыс. аппаратов для предоставления широкополосного интернета и конкуренции со Starlink компании SpaceX. До этой миссии на орбиту было выведено около 400 спутников Amazon.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщение ULA о неудачном запуске ракеты: «Жаль это слышать. Надеюсь, вы скоро вернетесь к полетам».