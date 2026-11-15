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SpaceX впервые поймала Starship после возвращения из космоса

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 15 ноя 2026 10:09
Фото: SpaceX/Unsplash
Корабль Starship компании SpaceX впервые вернулся из космоса и был захвачен манипуляторами пусковой башни в Техасе — полет продолжался 22,5 часа, сообщает Reuters. За это время Starship совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников Starlink, однако ускоритель Super Heavy вернуть на стартовую площадку не удалось
Корабль Starship компании SpaceX впервые вернулся из космоса и был захвачен механическими манипуляторами пусковой башни в Техасе. Полет продолжался 22,5 часа, сообщает Reuters.
Во время испытательного полета Starship совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников Starlink. После этого корабль начал возвращение в атмосферу, снизил скорость и направился к стартовой площадке Starbase. Механические захваты башни Mechazilla удержали корабль над землей.
При этом вернуть обе ступени ракеты компании не удалось. Ускоритель Super Heavy, который вывел Starship на орбиту, не смог вернуться на стартовую площадку примерно через 10 минут после запуска. SpaceX пока не удалось впервые полностью восстановить обе ступени орбитальной ракеты после одного полета.
SpaceX разрабатывает Starship как полностью многоразовую ракетную систему. Компания рассчитывает, что обе ее ступени смогут возвращаться на Землю и повторно использоваться после полетов. Первая ступень ракеты Falcon 9 уже используется повторно, однако вторая, которая выводит полезную нагрузку на орбиту, после каждого запуска сбрасывается в океан.
На разработку Starship SpaceX потратила более $15 млрд. NASA также выделило компании $3,2 млрд в рамках контракта стоимостью более $4 млрд на создание лунного посадочного модуля для программы Artemis. Агентство рассчитывает использовать Starship для доставки астронавтов на Луну в 2028 г.
Предыдущий, 14-й испытательный полет Starship состоялся 28 сентября 2026 г. Тогда корабль впервые в истории программы вышел на орбиту Земли и вывел на нее 26 спутников Starlink третьего поколения. Однако миссию пришлось завершить досрочно через три часа после старта из-за отказа одного из шести двигателей. После приводнения в Тихом океане корабль взорвался.
Тэги
SpaceX Starlink Космос

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