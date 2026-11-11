РБК: ФНС усилила контроль за расходами бизнеса по корпоративным картам

ФНС стала чаще запрашивать у компаний, работающих на УСН с объектом налогообложения «доходы», документы, подтверждающие расходы по корпоративным картам, сообщает РБК. Если деловую цель трат доказать не удастся, налоговая может признать их доходом сотрудников и доначислить НДФЛ и страховые взносы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России стала чаще запрашивать у компаний на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» документы, подтверждающие расходы по корпоративным картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и налоговых консультантов.

В одном из приведенных изданием случаев московская компания с годовым оборотом 60 млн руб. получила требование подтвердить расходы по корпоративным картам на 3 млн руб. за квартал. Как рассказал РБК основатель юридической компании «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, налоговая предупредила, что при отсутствии документов может переквалифицировать эти траты в выплаты сотрудникам. В таком случае доначисления налогов и страховых взносов могли составить около 1,3 млн руб.

В другой ситуации ФНС обратила внимание на операции по списанию средств с карты гендиректора и запросила документы для подтверждения делового характера расходов, отметил налоговый юрист Иван Никифоров. Компания необходимые бумаги не предоставила, после чего налоговая квалифицировала траты как выплаты в пользу физлица.

Дмитрий Ломакин обратил внимание, что до этого расходы компании на УСН «доходы» никогда не интересовали налоговиков, поскольку законодательство трудно разграничить личные траты и расходы компании. Партнер адвокатского бюро «Нортия» Алексей Мельников добавил, что теперь запросы стали рутинными из-за массовости и автоматизации.

Руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ, глава Академии финансов и налогов АФиНА Светлана Беляева рассказала «Эксперту», что речь не идет о появлении у ФНС новых полномочий или введении отдельных требований для компаний на УСН «доходы». По ее словам, налоговые органы стали уделять больше внимания операциям, которые могут скрывать выплаты физическим лицам под видом хозяйственных расходов.

«Каждая трата с корпоративной карты должна иметь понятную деловую цель и подтверждаться документами», — подчеркнула Светлана Беляева.

Если сотрудник оплачивает корпоративной картой личные покупки, полученная выгода может быть признана его доходом в натуральной форме. В таком случае у компании возникают обязательства по уплате НДФЛ и страховых взносов. Светлана Беляева добавила, что отсутствие документов о деловой цели расходов повышает риск претензий со стороны налоговой.