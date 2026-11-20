В России осталось два города-миллионника, где покупка вторичного жилья оказалась выгоднее аренды — Новосибирск и Красноярск, пишет РБК. Еще год назад такая рекомендация действовала в половине мегаполисов России. При этом список городов, где выгоднее снимать, расширился до четырех: к концу года в него вошли Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва

К ноябрю покупка жилья на вторичном рынке оказалась выгоднее аренды только в двух российских мегаполисах. Об этом сообщила «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Этажи». В основе расчета лежит индекс price-to-rent, который показывает соотношение стоимости квартиры на вторичном рынке к годовым расходам на аренду жилья тех же габаритов. Расчеты проводились в отношении однокомнатных квартир площадью 37 кв. м.

По оценке издания, в Новосибирске и Красноярске средняя стоимость однокомнатной квартиры к ноябрю составила 5,6 млн руб., а аренда — 32,8 тыс. руб. и 31,6 тыс. руб. в месяц соответственно. Для этих городов индекс price-to-rent оказался ниже 15, то есть жилье там выгоднее покупать жилье, чем снимать.

Еще год назад в семи из 16 мегаполисов покупка жилья была выгоднее аренды, уточняет РБК. В их число входили Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Красноярск, Омск и Самара.

Индекс price-to-rent показывает соотношение стоимости квартиры на вторичном рынке к годовым расходам на аренду жилья тех же габаритов. Если индекс оказался меньше 15, считается, что квартиру выгоднее покупать, чем арендовать. Если больше 20 — жилье стоит снимать, а не приобретать в собственность. Значения индекса от 15 до 20 находятся в зоне неопределенности.

Где снимать жилье выгоднее, чем покупать

При этом число городов-миллионников, где жилье выгоднее снимать, чем покупать, за полгода выросло с одного до четырех. Изначально в него входил Нижний Новгород (сейчас индекс там находится на уровне 20,1). Теперь же список расширился: в него добавились Казань (20,9), Санкт-Петербург (20,8) и Москва (20,0).

Цена покупки однокомнатной квартиры в этих городах начинается от 8 млн руб., а аренда от 32,9 тыс. руб. в месяц, пишет РБК. Дороже всего стоимость недвижимости и цена аренды зафиксирована в Москве: стоимость «однушек» стартует с 16 млн руб., а аренда — с 66 тыс. руб. в месяц.

В этих городах самое дорогое жилье среди миллионников, а также самые высокие показатели миграционной активности и инвестиционной привлекательности, что создает высокий спрос на аренду, отметил аналитик «Этажей» Александр Иванов. По его словам, в период массовой льготной ипотеки значительная доля сделок совершалась инвесторами, которые сейчас выставляют объекты на рынок аренды.

«Плюс в Москве, Санкт-Петербурге и Казани явный тренд на рост доли более дорогого жилья в новостройках, а впоследствии — и на вторичном рынке, что также сказывается на снижении доступности покупки», — добавил он.

В каких городах индекс price-to-rent находится в так называемой зоне неопределенности

В остальных городах-миллионниках (Воронеж, Уфа, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Пермь, Омск, Екатеринбург, Челябинск и Волгоград) индекс находится в пределах от 15 до 20. В этом диапазоне нельзя дать однозначной рекомендации, что лучше, снимать или арендовать.