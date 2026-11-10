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Роскомнадзор будет вести учет линий связи через госграницу

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 17:48
Фото: Albert Stoynov/Unsplash
Роскомнадзор будет вести реестр разрешений на строительство и реконструкцию сухопутных линий связи через границу России и на приграничной территории. Проект изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В реестр будут включать как выданные, так и аннулированные разрешения
Роскомнадзор будет вести реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство и реконструкцию сухопутных линий связи через госграницу и на приграничной территории. Такие изменения в положение о ведомстве предложило внести Минцифры. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В реестр также войдут разрешения на изыскательские работы, необходимые для проектирования этих линий. Полномочия по выдаче всех перечисленных разрешений предлагается закрепить отдельным пунктом.
Как следует из пояснительной записки, правила, утвержденные правительством в феврале 2024 г., уже предусматривают выдачу таких разрешений и ведение их реестров. Теперь Минцифры предлагает привести положение о Роскомнадзоре в соответствие с этими правилами.
Дополнительных бюджетных расходов и увеличения штата Роскомнадзора проект не предполагает. Общественное обсуждение документа началось 10 ноября и продлится до 26 ноября 2026 г.
Тэги
Роскомнадзор Связь Граница

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