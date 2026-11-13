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Роскомнадзор внедрил ИИ в систему фильтрации интернет-трафика

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 14:43
Фото: FlyD/Unsplash
Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект в систему фильтрации интернет-трафика — на разработку направили 2,27 млрд руб., сообщает Forbes. Технология дополняет работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)
Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект (ИИ) в систему фильтрации интернет-трафика. На разработку механизма ведомство направило 2,27 млрд руб., пишет Forbes со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации РКН на 2026–2028 гг.
Технология встроена в автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента интернета (АСБИ) и дополняет работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), отмечает журнал. Для работы системы ведомство использовало отечественную модель машинного обучения, развернутую на собственной инфраструктуре. Ее название в документе не раскрывается.
Кроме того, в 2026 г. на установку новых и модернизацию действующих ТСПУ на узлах связи операторов выделили 3,99 млрд руб. из основного финансирования и еще 6,2 млрд руб. из дополнительного.
Эксперт RKS Global Дмитрий Кутейников допустил, что главная задача ИИ-модели — определять возможное использование VPN по косвенным признакам соединения, например, по размеру и частоте передачи пакетов, длительности сессии и характеристикам сервера. По его оценке, это может осложнить работу VPN-сервисов и привести к ошибочным блокировкам корпоративных сетей и облачных платформ.
Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий отметил, что ИИ поможет РКН выявлять запрещенные ресурсы и способы обхода блокировок. При этом он также предупредил о возможных ложных срабатываниях. Партнер Comnews Research Леонид Коник добавил, что машинное обучение может ускорить разработку сигнатур, по которым оборудование DPI (Deep Packet Inspection) распознает и фильтрует сетевой трафик.
ТСПУ работают на сетях операторов связи и используют технологию DPI, которая анализирует интернет-пакеты и позволяет пропускать, замедлять или блокировать трафик. Ограничения могут затрагивать и легальные сервисы: из-за особенностей работы DPI оборудование не всегда способно точно отличить запрещенный трафик от обычного, писал «Эксперт» в мае 2026 г.
В марте 2026 г. Forbes писал, что на фоне перегрузки систем фильтрации Роскомнадзора оборудование не всегда справляется с блокировками, а некоторые ранее ограниченные ресурсы временно могут снова стать доступными. В РКН опровергли утверждения о нехватке мощностей для блокировок.
Тэги
РКН Искусственный интеллект трафик

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