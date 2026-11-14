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«Роскосмос» впервые вывел на орбиту частные спутники

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 12:10
Фото: «Роскосмос»
Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» выведены на орбиту и приняты в управление, сообщили в «Роскосмосе». Запуск состоялся рано утром 14 ноября. Это первый субсидированный запуск частных спутников в рамках нацпроекта «Космос»
Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» вышли на орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Космические аппараты „КОЭН“ и „Киноспутник“ выведены на орбиту и приняты на управление», — говорится в сообщении.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 4:16 мск. После отделения третьей ступени разгонный блок «Фрегат» вывел спутники на орбиту. 
Это первый субсидированный запуск частных спутников в рамках национального проекта «Космос», уточнили в «Роскосмосе». «КОЭН» разработан компанией «МТ-ЛАБ», «Киноспутник» — группой компаний «Спутникс».
Спутники будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Как пояснили в госкорпорации, это позволит контролировать целевое использование земель, выявлять незаконные постройки, вести мониторинг природных территорий, а также оценивать последствия пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций.
В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал в интервью «Эксперту» о задаче госкорпорации отходить от монополии на рынке и вовлекать частные компании в космическую отрасль. По его словам, число игроков на рынке растет, они создают конкурентные продукты, на которые есть спрос.
Тэги
Космос Роскосмос

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