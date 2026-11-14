«Роскосмос» впервые вывел на орбиту частные спутники

Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» выведены на орбиту и приняты в управление, сообщили в «Роскосмосе». Запуск состоялся рано утром 14 ноября. Это первый субсидированный запуск частных спутников в рамках нацпроекта «Космос»

Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник» вышли на орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Космические аппараты „КОЭН“ и „Киноспутник“ выведены на орбиту и приняты на управление», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 4:16 мск. После отделения третьей ступени разгонный блок «Фрегат» вывел спутники на орбиту.

Это первый субсидированный запуск частных спутников в рамках национального проекта «Космос», уточнили в «Роскосмосе». «КОЭН» разработан компанией «МТ-ЛАБ», «Киноспутник» — группой компаний «Спутникс».

Спутники будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении. Как пояснили в госкорпорации, это позволит контролировать целевое использование земель, выявлять незаконные постройки, вести мониторинг природных территорий, а также оценивать последствия пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций.