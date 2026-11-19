Россия и Кения проработают возможность запуска прямого авиасообщения, сообщили в посольстве России. Сейчас добраться из Москвы до Найроби можно только с пересадками — через ОАЭ, Египет, Занзибар и др. Транспортные ведомства двух стран оценят экономическую обоснованность и практическую целесообразность прямых рейсов, отметили в дипмиссии

Транспортные ведомства России и Кении займутся проработкой вопроса о запуске прямого авиасообщения между странами, сообщили «Известиям» в посольстве России в Найроби.

«В этом контексте установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности», — отметили в российском диппредставительстве.

Сейчас добраться из Москвы до Найроби можно только с пересадками — через ОАЭ, Египет, Занзибар и другие страны, следует из данных сервисов по подбору авиабилетов. Минимальное время в пути при этом с учетом пересадок составляет 13 часов.

28 октября президент России Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании начать полеты в Россию. Президент отметил, что это может стать дополнительным стимулом для развития туризма. Сейчас прямое авиасообщение связывает Россию с шестью странами Африки: Египтом, Марокко, Тунисом, Танзанией, Эфиопией и Сейшельскими Островами.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян называл Кению одним из перспективных направлений для развития туристического потока из России. По его мнению, этому мешают недостаток прямых рейсов и слабое продвижение африканских направлений на российском рынке.