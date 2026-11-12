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Российский военный погиб при взрыве автомобиля на юге Петербурга

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 10:01
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Российский военный погиб при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в СК. Следователи возбудили уголовное дело
При взрыве автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга погиб российский военнослужащий, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Его личность не уточняется. 
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативниками проводят осмотр места происшествия и назначают судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося, говорится в сообщении. 
Взрыв произошел при выезде машины из двора на Колпинское шоссе, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Там уточнили, что мужчина находился в салоне один — других пострадавших нет. 
Тэги
Санкт–Петербург смерть взрыв

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