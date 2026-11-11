«Сбер» потребовал 924 млн рублей с Федора Бондарчука и экс-главы «Ленфильма»

Сбербанк обратился в суд с требованием взыскать 924,2 млн руб. с режиссера Федора Бондарчука и бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина. Иск направлен на взыскание задолженности. Заседание назначено на 9 декабря

«Сбер» через суд потребовал взыскать 924,2 млн руб. долга с режиссера Федора Бондарчука и экс-главы киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, следует из карточки дела. Иск был направлен в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 2 сентября. Предварительное заседание по делу назначено на 9 декабря.

Среди других ответчиков по делу указаны ООО «Киносити Девелопмент» (Эдуарду Пичугину принадлежит в нем 50%), Андрей Лукичев (владеет 50% в «Киносити Девелопмент») и ООО «Интерком» (90% принадлежат «Киносити Девелопмент», 10% — Эдуарду Пичугину). Эдуард Пичугин занимал должность гендиректора «Ленфильма» с октября 2012 г. по декабрь 2019 г., когда было принято решение о его отставке. Федор Бондарчук руководил советом директоров киностудии с октября 2012 г. по декабрь 2024 г.

Помимо возврата денег, банк просит обратить взыскание на заложенное имущество. С чем связаны исковые требования, в карточке не раскрывается.

В залоге у банка находятся в том числе киноцентр «Великан Парк» и земля под ним площадью около 13,9 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ». Они использовались в качестве залога по кредитной линии под 11,8% годовых, которую Сбербанк предоставил «Интеркому» в 2014 г. на десять лет. Ее лимит составлял 788,45 млн руб.

В декабре 2022 г. Сбербанк продал долг «Интеркома» компании «Петровский Арт Лофт» за 652,24 млн руб. — по номинальной стоимости, отмечает газета. Новый кредитор постепенно повышал ставку кредита: к декабрю 2023 г. она выросла до 25,5%. В марте 2025 г. суд признал сделку недействительной и восстановил прежние права и обязанности Сбербанка и «Интеркома» по кредитному договору. В результате кредитором «Интеркома» вновь стал «Сбер», пишет «Коммерсантъ».

Представитель Эдуарда Пичугина сообщил «Коммерсанту», что дело передали в арбитраж из Петроградского районного суда по ходатайству заемщика. Он также заявил, что Эдуард Пичугин полностью погасил долг в июле. Сбербанк отказался комментировать спор. При этом источник газеты, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что задолженность погашена не полностью.