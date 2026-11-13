Сборная России отказалась от участия в ЧЕ по боксу без флага и гимна

Сборная России по боксу отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Решение принято из-за позиции властей Хорватии, которые настаивают на выступлении российских спортсменов без флага и гимна

Российские боксеры не будут участвовать в первенстве Европы в хорватском Порече. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Решение обусловлено позицией Министерства туризма и спорта Хорватии относительно выступления сборной России без флага и гимна. Также хорватские власти отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации.

«Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России — никакого участия в международных соревнованиях. Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте», — сказал Александр Беспутин.

Он поблагодарил Международную федерацию бокса (World Boxing) и европейскую конфедерацию European Boxing «за конструктивную позицию». Александр Беспутин выразил надежду, что постоянный диалог позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

Первенство Европы по боксу пройдет с 15 по 24 ноября. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 19 до 22 лет.