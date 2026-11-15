В Нижнекамске после атаки беспилотников пострадали шесть человек, один из них — сотрудник Росгвардии — госпитализирован, сообщил мэр Радмир Беляев. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия, включая перебои с отоплением и горячей водой

Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Пятерым оказали медицинскую помощь, один человек госпитализирован, сообщил мэр города Радмир Беляев.

Среди пострадавших сотрудник Росгвардии. Повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный дом. Его жильцов эвакуировали, никто из них не пострадал. После проверки безопасности здания людей начали возвращать в квартиры.

В Нижнекамск прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с Радмиром Беляевым он осмотрел поврежденные объекты. Минниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия атаки, в том числе перебои с отоплением и горячей водой. По словам мэра, коммунальные и экстренные службы продолжают работу.