СМИ Британии и Ирландии получили угрозы о минировании в редакциях

Ирландские и британские СМИ столкнулись с угрозами минирования в редакциях, сообщили Financial Times и Sky News. Все они оказались ложными. Серия сообщений последовала за массовыми уведомлениями о бомбах на бортах пассажирских самолетов в Чехии, Венгрии и других странах Европы

В некоторых редакциях Ирландии, в том числе в редакции национальной телерадиокомпании RTE, прошла эвакуация сотрудников из-за угроз взрыва, сообщила Financial Times (FT). Инциденты произошли после серии ложных сообщений о бомбах на бортах пассажирских самолетов в Европе.

Из-за вынужденной эвакуации RTE и радиостанция Newstalk ненадолго вышли из эфира. В разосланном электронном сообщении было сказано, что «это только начало», пишет FT. Всего сообщения о минировании поступили 18 медиаорганизациям, сообщил неназванный высокопоставленный деятель RTE.

Среди других изданий, получивший сообщение с угрозами, FT называет ирландские Mediahaus, Independent News Media и Virgin Media Television. Британская телекомпания Sky также получила сообщение об «угрозе безопасности», сообщила компания. Подробности она не раскрыла, отметив лишь, что в компании провели оценку безопасности и доложили о произошедшем соответствующим органам.