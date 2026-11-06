СМИ Британии и Ирландии получили угрозы о минировании в редакциях

Ирландские и британские СМИ столкнулись с угрозами минирования в редакциях, сообщили Financial Times и Sky News. Все они оказались ложными. Серия сообщений последовала за массовыми уведомлениями о бомбах на бортах пассажирских самолетов в Чехии, Венгрии и других странах Европы
В некоторых редакциях Ирландии, в том числе в редакции национальной телерадиокомпании RTE, прошла эвакуация сотрудников из-за угроз взрыва, сообщила
Financial Times (FT). Инциденты произошли после серии ложных сообщений о бомбах на бортах пассажирских самолетов в Европе.
Из-за вынужденной эвакуации RTE и радиостанция Newstalk ненадолго вышли из эфира. В разосланном электронном сообщении было сказано, что «это только начало», пишет FT. Всего сообщения о минировании поступили 18 медиаорганизациям, сообщил неназванный высокопоставленный деятель RTE.
Среди других изданий, получивший сообщение с угрозами, FT называет ирландские Mediahaus, Independent News Media и Virgin Media Television. Британская телекомпания Sky также получила сообщение об «угрозе безопасности», сообщила
компания. Подробности она не раскрыла, отметив лишь, что в компании провели оценку безопасности и доложили о произошедшем соответствующим органам.
6 ноября The Guardian сообщила
, что пассажирские самолеты в Европе второй день подряд получают сообщения с угрозами минирования. По данным газеты, из-за таких сообщений минимум 35 самолетов были обысканы или перенаправлены в другие аэропорты. Об угрозе минирования, в частности, сообщила полиция Чехии. Аналогичные инциденты произошли также в Венгрии и Франции. Сообщения об угрозах минирования начали
поступать 5 ноября. Тогда The Guardian писал, что они затронули 19 авиарейсов.