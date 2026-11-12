СМИ: в Астане при задержании топ-менеджеров из окна выбросили чемодан с долларами

При задержании топ-менеджеров из окна жилого комплекса в Астане выбросили чемодан со стодолларовыми купюрами, сообщил телеканал Astana TV. Сумма и подлинность денег официально не установлены. 11 ноября в Астане были задержаны глава госфонда «Самрук-Казына» и руководитель «Казахстанских железных дорог»

В Астане при задержании топ-менеджеров из окна жилого комплекса «Атлант» выбросили чемодан с долларами. Об этом сообщил телеканал Astana TV.

В соцсетях и СМИ появились кадры с места происшествия возле столичного ЖК, где на земле лежат купюры, а рядом находятся люди в форме, отмечает телеканал. Видео опубликовали на фоне появления информации о задержании руководителей ряда казахстанских компаний.

Сумма и подлинность денег официально не установлены, уточняет Astana TV.