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СМИ: в Астане при задержании топ-менеджеров из окна выбросили чемодан с долларами

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 16:35
Фото: Eyestetix Studio/Unsplash
При задержании топ-менеджеров из окна жилого комплекса в Астане выбросили чемодан со стодолларовыми купюрами, сообщил телеканал Astana TV. Сумма и подлинность денег официально не установлены. 11 ноября в Астане были задержаны глава госфонда «Самрук-Казына» и руководитель «Казахстанских железных дорог»
В Астане при задержании топ-менеджеров из окна жилого комплекса «Атлант» выбросили чемодан с долларами. Об этом сообщил телеканал Astana TV.
В соцсетях и СМИ появились кадры с места происшествия возле столичного ЖК, где на земле лежат купюры, а рядом находятся люди в форме, отмечает телеканал. Видео опубликовали на фоне появления информации о задержании руководителей ряда казахстанских компаний.
Сумма и подлинность денег официально не установлены, уточняет Astana TV. 
12 ноября Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании топ-менеджеров двух компаний. Речь идет о главе госфонда «Самрук-Казына» Нурлане Жакупове и руководителе «Казахстанских железных дорог» Елжасе Отыншиеве. Их задержали 11 ноября по подозрению в коррупции.
Тэги
Казахстан Доллар задержание

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