Структуры Александра Чачавы потеряли контроль над крупнейшим акционером Ozon

Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежат 34,95% акций Ozon, сообщили в компании. Согласно уведомлению, у АО «О23» отсутствует новый контролирующий акционер. Разработчик и издатель игр My.Games, единственным акционером которого был Александр Чачава, 10 ноября также сообщил о продаже компании ее менеджменту

Структуры венчурного инвестора Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежат более 75,6 млн акций Ozon, или 34,95%, сообщила пресс-служба маркетплейса.

В результате изменений бизнесмен и подконтрольные ему компании больше не распоряжаются акциями контролирующего акционера Ozon, отметили в компании. Там уточнили, что у АО «О23» отсутствует новый контролирующий акционер.

Изменения в структуре акционерного владения не окажут влияния на операционную деятельность группы, добавили в компании. Других подробностей в Ozon не привели.

10 ноября разработчик и издатель игр My.Games сообщил , что договорился о выкупе компании у Александра Чачавы, который был единственным акционером. В релизе отмечалось, что компанию выкупит ее менеджмент во главе с гендиректором Еленой Григорян и операционным директором Денисом Савутой, их поддерживает частный инвестор из ОАЭ Георгий Нурисламов. Сумма сделки не раскрывается, закрыть ее планируется до конца года.

Сам Александр Чачава, комментируя сделку по My.Games, подчеркнул, что за последние четыре года он вместе с руководством компании укрепил ее финансовую и деловую устойчивость, несмотря на непростую внешнюю обстановку. Сейчас, по его словам, бизнес стоит на прочной основе, и каждой из сторон пора заняться своими стратегическими приоритетами. Выход из «О23» он не комментировал.