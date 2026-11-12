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Суд отправил в СИЗО экс-директора Театра сатиры Павла Нестратова

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 19:34
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Театра сатиры Павла Нестратова. Информация об избрании меры пресечения содержится в судебной картотеке.
Павлу Нестратову вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
О его задержании сообщил РБК со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием. По словам собеседников издания, Павла Нестратова обвиняют в посредничестве при передаче взятки лжесотруднику правоохранительных органов. Другой источник уточнил, что задержание не связано с бывшей служебной деятельностью фигуранта. 
Павел Нестратов руководил Театром сатиры с июня 2024 г. по август 2026 г. В конце лета столичный департамент культуры объявил о назначении на его место Екатерины Сироткиной.
Тэги
задержание Арест

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