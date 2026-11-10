Трудовые мигранты начнут платить налог за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты с 2027 г. должны будут платить дополнительный налог на каждого прибывающего в страну родственника, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, это нужно для сокращения нагрузки на весь социальный блок

С 2027 г. иностранные работники должны будут платить налог на каждого члена семьи, который прибывает на территорию России. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе выступления во время «правительственного часа» в Совфеде.

«Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 г. на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — сказал Владимир Колокольцев.

Он пояснил, что мера принята, чтобы снизить нагрузку на весь социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться благами и возможностями этой страны и практически никоим образом не платить никаких налогов».

Согласно подписанному в июле закону , для иностранцев, работающих по патенту, платеж увеличится на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка или другого родственника, находящегося в России у него на иждивении. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.

С 2025 г. численность неработающих и необучающихся членов семей трудовых эмигрантов сократилась на 20%, добавил Владимир Колокольцев. По его словам, это было достигнуто благодаря комплексу мер, которые уже применяются. Основной из них он назвал введение требования по тестированию детей мигрантов перед поступлением в школы.