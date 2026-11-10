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Трудовые мигранты начнут платить налог за неработающих членов семьи

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 16:33
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Трудовые мигранты с 2027 г. должны будут платить дополнительный налог на каждого прибывающего в страну родственника, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, это нужно для сокращения нагрузки на весь социальный блок
С 2027 г. иностранные работники должны будут платить налог на каждого члена семьи, который прибывает на территорию России. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе выступления во время «правительственного часа» в Совфеде.
«Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 г. на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — сказал Владимир Колокольцев.
Он пояснил, что мера принята, чтобы снизить нагрузку на весь социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться благами и возможностями этой страны и практически никоим образом не платить никаких налогов». 
Согласно подписанному в июле закону, для иностранцев, работающих по патенту, платеж увеличится на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка или другого родственника, находящегося в России у него на иждивении. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г. 
С 2025 г. численность неработающих и необучающихся членов семей трудовых эмигрантов сократилась на 20%, добавил Владимир Колокольцев. По его словам, это было достигнуто благодаря комплексу мер, которые уже применяются. Основной из них он назвал введение требования по тестированию детей мигрантов перед поступлением в школы.
Обязательное тестирование детей мигрантов на предмет знания русского языка в России ввели с 1 апреля 2025 г. Для зачисления в школу ребенку необходимо подтвердить уровень русского языка, «достаточный для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Тэги
МВД Мигранты Налоги

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