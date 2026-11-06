ЦБ допустил неквалифицированных инвесторов к торгам биткоином, Ethereum и USDT

С 17 ноября вступит в силу указание Банка России с перечнем криптовалют, доступных неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткоин, Ethereum и USD Tether. С этой даты биржи смогут допускать эти активы к публичному обращению

Банк России определил криптовалюты, которые с 17 ноября могут быть доступны неквалифицированным инвесторам. В список вошли биткоин (Bitcoin), Ethereum и USDT, сообщила пресс-служба регулятора.

С этой даты биржи получат право допускать перечисленные активы к публичному обращению.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты через брокеров, управляющих или криптообменники — как на бирже, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника составит 300 тыс. руб. в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений.

При этом перед сделкой все инвесторы должны пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту, подчеркнули в ЦБ.

Как отмечает регулятор, в перечень включены наиболее ликвидные активы. При отборе Банк России учитывал рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю ценообразования на зарубежных площадках продолжительностью не менее пяти лет. Такой подход направлен на снижение рисков для неквалифицированных инвесторов.

В начале октября Московская биржа объявила о планах запустить торги криптовалютой 1 декабря. Старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин сообщил, что тестирование будет продолжаться вплоть до запуска.