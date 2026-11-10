ЦБ оценит возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях

ЦБ прорабатывает возможность начисления процентов на счета в цифровых рублях, заявила зампред регулятора Зульфия Кахруманова. В Банке России уточняли, что за два месяца физлица и юрлица открыли 300 тыс. цифровых кошельков

Банк России рассматривает возможность начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях. Об этом заявила зампред регулятора Зульфия Кахруманова, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

«Мы смотрим за мировыми тенденциями и буквально недавно подумали о том, что, может быть, имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать, потому что по такому направлению уже движется Китай. Поэтому этот вопрос у нас в проработке, и мы в случае, если появится такая достаточная поддержка, будем тоже выходить с определенными инициативами», — сказала Зульфия Кахруманова ( цитата по «Интерфаксу»).

По данным ЦБ, которые приводит «Интерфакс», за два месяца цифровой кошелек открыли 310 тыс. россиян и юрлиц. Среди плюсов там назвали доступ к деньгам из любого банка, где у пользователя уже открыт счет, и возможность переводить крупные суммы денег, писали «Известия».

Зульфия Кахруманова добавила, что Банк России рассматривает изменение модели кэшбеков: вместо банков их могут предлагать производители и торговые организации. «Мы очень надеемся, что цифровой рубль немножко сместит конфигурацию, появятся кэшбеки непосредственно от производителей, торговых организаций, которым будет крайне выгодно предлагать такой инструмент людям. Поэтому нам кажется, что на следующем этапе как раз и для людей это тоже станет очень полезно», — заявила зампред ЦБ.

Массовый запуск цифрового рубля в России произошел 1 сентября. Согласно подписанному в июле 2025 г. закону, первыми предоставить возможность пользоваться цифровыми рублями должны крупнейшие банки, а также торговые компании, выручка которых за предшествующий год превысила 120 млн руб.

Поэтапно такая обязанность появится и у остальных банков: для кредитных организаций с универсальной лицензией и их компаний-клиентов с годовой выручкой свыше 30 млн руб. срок внедрения цифрового рубля назначен на 1 сентября 2027 г. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год должны будут настроить свои системы к 1 сентября 2028 г.