Два закрытых паевых инвестиционных фонда получили в совокупности 30% долей в ООО «РВБ», головной компании объединенной Wildberries & Russ. 19 ноября фонду «Томь» перешли 17,5%, фонду «Гало» — 12,5%. До этого доли были распределены между юрлицом ООО «Вайлдберриз» и ООО «Стинн» в соотношении 65% к 35%

Закрытые паевые инвестиционные фонды «Томь» и «Гало» получили в совокупности 30% долей в ООО «РВБ», головной компании объединенной Wildberries & Russ. Изменения в структуре владения произошли 19 ноября, следует из данных СПАРК.

Теперь у юрлица зарегистрированы четыре владельца, изменения в ЕГРЮЛ были внесены 20 ноября. При этом в выписке из ЕГРЮЛ информация о новых участниках общества и распределении долей закрыта.

Согласно данным СПАРК», фонду «Томь» перешло 17,5% компании, фонду «Гало» — 12,5%. В результате доля ООО «Вайлдберриз» сократилась с 65 до 45%, а ООО «Стинн», представляющего бизнес Russ, — с 35 до 25%.

В пресс-службе RWB сообщили РБК, что компания приняла решение в связи с оптимизацией активов в России и других странах присутствия. «Группой RWB приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей», — говорится в сообщении.