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Участок трассы М-5 «Урал» передадут «Автодору»

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 18:30
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»
Участок трассы М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км планируется передать в доверительное управление «Автодору» в 2027 г., сообщили в Минтрансе. Это позволит сформировать транспортный коридор протяженностью около 85 км от МКАД почти до Коломны
Участок автомобильной дороги М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км планируется передать в доверительное управление государственной компании «Автодор» в 2027 г. Это позволит обеспечить содержание трассы и финансировать будущие ремонты за счет внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Передача участка позволит сформировать транспортный коридор протяженностью около 85 км — от МКАД почти до Коломны. В него войдут обходы населенных пунктов Октябрьский, Бронницы, Ульянино и Непецино общей протяженностью 46,1 км. Проезд по этим участкам станет платным в случае принятия такого решения правительством, уточнили в министерстве.
Для оплаты проезда намерены использовать систему «Свободный поток». Камеры и датчики на специальных рамках будут фиксировать проезд автомобилей, поэтому водителям не придется останавливаться перед пунктами оплаты. Полученные средства планируется направлять на содержание дороги, обеспечение безопасности и ремонтные работы.
В рамках проекта также собираются реконструировать аварийный Боровский мост на Рязанском шоссе рядом с деревней Островцы. Кроме того, на обходах организуют круглосуточное дежурство аварийных комиссаров, а движение будут контролировать с помощью автоматизированной системы, которая объединяет видеонаблюдение, мониторинг транспортных потоков и датчики.
В конце 2025 г. платным также сделали обход Нижнекамска и Набережных Челнов, который передали в доверительное управление «Автодору». На участке внедрили систему «Свободный поток», а средства от оплаты проезда направили на содержание дороги, обеспечение безопасности и будущие ремонты.
В 2025 г. в России построили и модернизировали более 28 тыс. км дорог. В частности, трассу М-12 «Восток» продлили почти на 300 км до Екатеринбурга, открыли обходы нескольких городов и мост через Обь в районе Сургута. На 2026 г. запланировано обновление не менее 20,5 тыс. км региональных и местных дорог.
Тэги
трасса Урал Минтранс

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