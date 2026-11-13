Участок трассы М-5 «Урал» передадут «Автодору»

Участок трассы М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км планируется передать в доверительное управление «Автодору» в 2027 г., сообщили в Минтрансе. Это позволит сформировать транспортный коридор протяженностью около 85 км от МКАД почти до Коломны

Участок автомобильной дороги М-5 «Урал» с 20-го по 100-й км планируется передать в доверительное управление государственной компании «Автодор» в 2027 г. Это позволит обеспечить содержание трассы и финансировать будущие ремонты за счет внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Передача участка позволит сформировать транспортный коридор протяженностью около 85 км — от МКАД почти до Коломны. В него войдут обходы населенных пунктов Октябрьский, Бронницы, Ульянино и Непецино общей протяженностью 46,1 км. Проезд по этим участкам станет платным в случае принятия такого решения правительством, уточнили в министерстве.

Для оплаты проезда намерены использовать систему «Свободный поток». Камеры и датчики на специальных рамках будут фиксировать проезд автомобилей, поэтому водителям не придется останавливаться перед пунктами оплаты. Полученные средства планируется направлять на содержание дороги, обеспечение безопасности и ремонтные работы.

В рамках проекта также собираются реконструировать аварийный Боровский мост на Рязанском шоссе рядом с деревней Островцы. Кроме того, на обходах организуют круглосуточное дежурство аварийных комиссаров, а движение будут контролировать с помощью автоматизированной системы, которая объединяет видеонаблюдение, мониторинг транспортных потоков и датчики.

В конце 2025 г. платным также сделали обход Нижнекамска и Набережных Челнов, который передали в доверительное управление «Автодору». На участке внедрили систему «Свободный поток», а средства от оплаты проезда направили на содержание дороги, обеспечение безопасности и будущие ремонты.