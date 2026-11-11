Умер посол России в США Александр Дарчиев

Посол России в США Александр Дарчиев умер в возрасте 66 лет, сообщил МИД РФ. Там отметили, что дипломат «скоропостижно скончался». Что стало причиной смерти, не уточняется

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни, сообщил МИД РФ в своем канале в мессенджере Max.

Дипломат скоропостижно ушел из жизни 11 ноября, уточнили в ведомстве. Причины смерти не раскрываются.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист [Александр Дарчиев] <…> работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», — подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким дипломата.

Александр Дарчиев был назначен на должность посла России в США 6 марта 2025 г. Это стало возможно после того, как Москва получила агреман на соответствующее назначение от американской стороны 27 февраля 2025 г. во время встречи в Стамбуле, где Россия и Вашингтон обсуждали вопросы нормализации работы посольств в обеих странах

Предыдущим послом России в США был Анатолий Антонов. Он занимал эту должность с 2017 г. и был освобожден от нее указом президента России в октябре 2024 г. Анатолий Антонов покинул территорию США и вернулся в Россию.

Александр Дарчиев находился на дипломатической службе с 1992 г. В 2014–2021 гг. был послом России в Канаде, а с 2021-го занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.