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Умер посол России в США Александр Дарчиев

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 19:27
Фото: Сайт МИД РФ
Посол России в США Александр Дарчиев умер в возрасте 66 лет, сообщил МИД РФ. Там отметили, что дипломат «скоропостижно скончался». Что стало причиной смерти, не уточняется
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни, сообщил МИД РФ в своем канале в мессенджере Max. 
Дипломат скоропостижно ушел из жизни 11 ноября, уточнили в ведомстве. Причины смерти не раскрываются.
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист [Александр Дарчиев] <…> работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», — подчеркнули в МИДе.
В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким дипломата.
Александр Дарчиев был назначен на должность посла России в США 6 марта 2025 г. Это стало возможно после того, как Москва получила агреман на соответствующее назначение от американской стороны 27 февраля 2025 г. во время встречи в Стамбуле, где Россия и Вашингтон обсуждали вопросы нормализации работы посольств в обеих странах
Предыдущим послом России в США был Анатолий Антонов. Он занимал эту должность с 2017 г. и был освобожден от нее указом президента России в октябре 2024 г. Анатолий Антонов покинул территорию США и вернулся в Россию.
Александр Дарчиев находился на дипломатической службе с 1992 г. В 2014–2021 гг. был послом России в Канаде, а с 2021-го занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
Тэги
Посольство РФ США смерть

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