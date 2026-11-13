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Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 13 ноя 2026 19:32
Фото: Соцсети
Заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Нина Ухова умерла на 96-м году жизни, сообщили в Мариинском театре. Она более 20 лет выступала в его балетной труппе, а затем воспитала несколько поколений артистов кордебалета
Заслуженная артистка РСФСР, балетмейстер-репетитор Нина Ухова умерла в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба Мариинского театра.
Коллектив выразил соболезнования ее родным, близким, коллегам и ученикам. Причина смерти не приводится. О дате и месте прощания будет сообщено позже, добавили в театре.
В театре отметили, что Нина Ухова воспитала несколько поколений мариинского кордебалета — на ее счету десятки учеников.
Нина Ухова родилась 28 июня 1931 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 г. и была принята в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). До 1972 г. она выступала в «Спящей красавице», «Дон Кихоте», «Жизели», «Раймонде» и других балетах.
После завершения сценической карьеры Нина Ухова начала преподавать в родном училище и работать в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр). В 1977 г. она стала балетмейстером-репетитором Мариинского театра.
Звание заслуженной артистки РСФСР Нина Ухова получила в 1983 г. В 2011 г. ей присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.
Тэги
смерть артист Театры

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