Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова

Заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Нина Ухова умерла на 96-м году жизни, сообщили в Мариинском театре. Она более 20 лет выступала в его балетной труппе, а затем воспитала несколько поколений артистов кордебалета

Заслуженная артистка РСФСР, балетмейстер-репетитор Нина Ухова умерла в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Коллектив выразил соболезнования ее родным, близким, коллегам и ученикам. Причина смерти не приводится. О дате и месте прощания будет сообщено позже, добавили в театре.

В театре отметили, что Нина Ухова воспитала несколько поколений мариинского кордебалета — на ее счету десятки учеников.

Нина Ухова родилась 28 июня 1931 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 г. и была принята в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). До 1972 г. она выступала в «Спящей красавице», «Дон Кихоте», «Жизели», «Раймонде» и других балетах.

После завершения сценической карьеры Нина Ухова начала преподавать в родном училище и работать в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр). В 1977 г. она стала балетмейстером-репетитором Мариинского театра.

Звание заслуженной артистки РСФСР Нина Ухова получила в 1983 г. В 2011 г. ей присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.