Усмана Нурмагомедова арестовали на шесть месяцев за драку в Абу-Даби

Российский боец Усман Нурмагомедов арестован в ОАЭ на шесть месяцев за участие в массовой драке с экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили, сообщает ТАСС. По информации властей Абу-Даби, суд вынес обвинительный приговор десяти фигурантам дела

Чемпион Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усман Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на шесть месяцев за драку с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Суд вынес обвинительный приговор 10 фигурантам дела о массовой драке в отеле Абу-Даби, сообщил городской судебный департамент в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Имена осужденных не уточняются.

Восемь осужденных получили шесть месяцев тюрьмы и штраф 300 тыс. дирхамов (около $82 тыс.). Шестерых из них признали виновными в нарушении общественной безопасности, еще двоих — в съемке драки на телефон и последующей публикации видео. После отбытия срока их депортируют из ОАЭ.

Еще двое фигурантов оштрафованы на 50 тыс. дирхамов (порядка $13,6 тыс.) за нарушение общественной безопасности. Сroco.ge писал, что такой штраф получили Мераб Двалишвили и другой грузинский боец Саба Лазишвили. Их уже освободили.

11 ноября Мераб Двалишвили сообщил в Х, что во время интервью для Real American Freestyle (RAF) в холле отеля на него и его друга напали Усман Нурмагомедов и его сообщники.

В январе 2025 г. на турнире UFC 311 Мераб Двалишвили защитил титул в легчайшем весе, победив Умара Нурмагомедова — брата Усмана Нурмагомедова. В октябре 2026 г. на UFC 333 в Абу-Даби он уступил действующему чемпиону Петру Яну.