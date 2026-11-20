22 ноября правительство Грузии объявило днем траура в связи с гибелью шести человек при взрыве газа в доме в районе Поничала в Тбилиси. В день траура по всей стране будут приспущены государственные флаги

В Грузии 22 ноября объявили днем траура после гибели людей из-за взрыва газа в доме в поселке Поничала на окраине Тбилиси. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на постановление правительства республики.

В день траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Утром 19 ноября в Поничале из-за взрыва газа произошло частичное обрушение жилого дома. Четверо пострадавших, включая 11-летнего ребенка, были госпитализированы, еще семеро оказались под завалами. Первой из-под завалов спасатели извлекли трехлетнюю девочку, ее доставили в больницу. Позже были обнаружены тела шести погибших.

Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили 20 ноября сообщил о завершении спасательных мероприятий. Он уточнил, что в больнице находятся пять человек, в том числе малолетний ребенок. Его жизни ничего не угрожает. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.