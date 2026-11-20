В КНДР разработали чат-бот на базе искусственного интеллекта под названием «Источник мудрости». Он способен отвечать на научно-технические вопросы и переводить тексты

В КНДР создали чат-бот на основе искусственного интеллекта «Источник мудрости». Об этом сообщил исследовательский проект 38 North со ссылкой на сюжет образовательного телеканала «Рённамсан».

Чат-бот, интерфейс которого похож на ChatGPT, способен отвечать на вопросы о науке и технологиях, а также переводить тексты. Он поддерживает корейский и английский языки.

Разработка принадлежит Университету имени Ким Ир Сена и местной компании Phurunhanul Trading. ИИ-помощника представили на Национальной выставке достижений информатизации, которая прошла в Пхеньяне 19–30 октября.

38 North пишет, что при использовании чат-бота в нижней части экрана отображается предупреждение, в котором юзеров призывают избегать вопросов общественно-политического характера и запросов, «выходящих за рамки культуры». Подчеркивается, что пользователь несет ответственность за злонамеренное использование системы.

Исследователи полагают, что в основе чат-бота лежат зарубежные нейросети, например, Gemma от Google или Qwen от Alibaba. Это первый подобный сервис, показанный государственными СМИ КНДР, отмечает 38 North.