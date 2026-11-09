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В Ленобласти рекомендовали ограничить продажу бензина 30 литрами в одни руки

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 15:54
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Оперативный штаб Ленинградской области рекомендовал топливным компаниям временно ввести лимиты на продажу бензина на уровне 30 литров, а дизельного топлива — 50 литров в одни руки, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, мера должна предотвратить ажиотажный спрос
В Ленинградской области рекомендовали установить временный лимит на продажу топлива: 30 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. Такую рекомендацию дал региональный оперативный штаб всем топливным компаниям, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«В связи с тем, что ряд крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний вводят ограничения на объемы отпуска топлива, оператинвый штаб Ленинградской области принял решение дать рекомендацию ввести в целом по субъекту единую временную норму отпуска топлива», — объяснил Александр Дрозденко.
При этом возможность заправляться в канистры будет сохранена — отпуск в такую тару должен оставаться в пределах установленного лимита «на одну заправку», уточнил губернатор. По его словам, такие решения призваны «предотвратить ажиотажный спрос и создать условия, чтобы жители Ленинградской области могли гарантированно удовлетворить потребности в заправке топлива».
Лимит на заправку уже действовал в Ленинградской области: в предыдущий раз он был введен с 15 сентября до 1 октября. Александр Дрозденко тогда говорил, что бензина марки Аи-95 на рынке «меньше, чем обычно». При этом с дизелем перебоев не было, отмечал губернатор.
Об ограничениях также сообщали в правительстве Нижегородской области. Такое решение там приняли 1 ноября после атаки беспилотников: тогда повреждения получило промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области. В регионе отпуск бензина ограничили 40 литрами на автомобиль за одну заправку и запретили продавать его в канистры, при этом по дизелю ограничения не вводились. 
9 ноября в Минэкономразвития Забайкалья сообщили, что «Роснефть» возвращает ограничения на продажу топлива на своих АЗС. В ведомстве уточнили, что лимиты будут действовать во всех регионах России: на городских заправках сети отпускают не более 30 литров топлива в бак, на трассах — не более 50 литров. 
В ночь на 9 ноября над Ленинградской областью сбили 113 беспилотников. В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), где возник пожар, сообщал губернатор. По его словам, возгорание локализовали к утру.
Тэги
Ленинградская область Ограничения Топливо

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