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После атаки БПЛА на АЗС в Нижегородской области ввели ограничения

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 01 ноя 2026 18:47
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Власти Нижегородской области вводят ограничения на продажу топлива, чтобы обеспечить его наличие на АЗС после массированной атаки беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. По дизелю ограничений нет. В регионе запрещена продажа бензина в канистры и усилен контроль за соблюдением схемы заправки «чет-нечет» по госномерам
После атаки БПЛА на АЗС в Нижегородской области ввели ограничения на продажу топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
«Региональный штаб принял ряд решений для обеспечения стабильной работы АЗС: установлен лимит отпуска бензина до 40 литров на один автомобиль за одну заправку на автозаправочных станциях, расположенных на территории Нижегородской области. По дизелю ограничений нет», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В регионе запрещена продажа бензина в канистры и усилен контроль за соблюдением схемы заправки «чет-нечет» по госномерам. На АЗС вблизи границ Нижегородской области ограничен отпуск топлива для автомобилей из других регионов, чтобы приоритетно обеспечить нужды местного населения.
Кроме того, правительство региона приняло решение временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, за исключением поставок для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования.
В пресс-службе сообщили, что после повреждения технологических объектов системы жизнеобеспечения Кстовского района работают в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. Снабжение региона топливом остается устойчивым. При этом власти призвали водителей заправляться по мере необходимости, не создавая ажиотажа.
1 ноября в Нижегородской области произошла массированная атака БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области было серьезно повреждено при атаке беспилотников, заявил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет.
Тэги
АЗС БПЛА Ограничения

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