Россия и Индонезия обсуждают введние безвизового режима и могут завершить работу над соглашением до конца года, сообщили в МИД РФ. Там уточнили, что переговоры идут не только с Индонезией

Россия и Индонезия обсуждают соглашение о безвизовом режиме. Стороны могут завершить работу над ним до конца 2026 г., сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Процесс идет, и работа ведется, и не только с Индонезией. Посмотрим, до конца года, возможно, будет достигнут результат», — сказал дипломат журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“» ( цитата по ТАСС).

Россия расширяет переговоры об упрощении визового режима со странами Азии, говорил в сентябре замглавы МИД Андрей Руденко. В апреле министр экономического развития Максим Решетников также рассказал о работе над отменой виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.