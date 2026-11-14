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В МВД разъяснили порядок отказа от украинского гражданства для россиян

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 13:15
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Граждане России с украинским гражданством могут отказаться от него, подав документы в территориальные органы МВД или через «Госуслуги». Украинское гражданство будет прекращено со дня заявки
Россияне, у которых также есть украинское гражданство, могут отказаться от него, подав заявление в МВД или через «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
«Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается непосредственно в территориальный орган МВД России по месту обращения заявителя либо в электронной форме с использованием портала „Госуслуги“», — говорится в материалах.
В таком случае украинское гражданство будет прекращено с момента подачи обращения.
За детей младше 14 лет заявление должен подать один из родителей или усыновителей. Если ребенок остался без попечения родителей, обратиться в МВД могут опекун или уполномоченный представитель организации (образовательной, медицинской, социальной или учреждения для детей-сирот), в которой находится несовершеннолетний.
Такой порядок прекращения гражданства Украины действует в России с марта 2023 г. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, заявление об отказе от украинского гражданства становится недействительным, если заявитель продолжает пользоваться правами гражданина Украины, в том числе паспортом. В таком случае повторная подача заявления будет возможна только через 10 лет.
В январе 2024 г. Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для украинцев, родившихся до 18 марта 2014 г. и постоянно проживающих в Крыму или Севастополе. 
Тэги
МВД Гражданство Украина

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