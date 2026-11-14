В МВД разъяснили порядок отказа от украинского гражданства для россиян

Граждане России с украинским гражданством могут отказаться от него, подав документы в территориальные органы МВД или через «Госуслуги». Украинское гражданство будет прекращено со дня заявки

Россияне, у которых также есть украинское гражданство, могут отказаться от него, подав заявление в МВД или через «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

«Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается непосредственно в территориальный орган МВД России по месту обращения заявителя либо в электронной форме с использованием портала „Госуслуги“», — говорится в материалах.

В таком случае украинское гражданство будет прекращено с момента подачи обращения.

За детей младше 14 лет заявление должен подать один из родителей или усыновителей. Если ребенок остался без попечения родителей, обратиться в МВД могут опекун или уполномоченный представитель организации (образовательной, медицинской, социальной или учреждения для детей-сирот), в которой находится несовершеннолетний.

Такой порядок прекращения гражданства Украины действует в России с марта 2023 г. Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, заявление об отказе от украинского гражданства становится недействительным, если заявитель продолжает пользоваться правами гражданина Украины, в том числе паспортом. В таком случае повторная подача заявления будет возможна только через 10 лет.